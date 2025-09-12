Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12 सितबर को प्लेसमेंट कैप का आयोजन, इतनी होगी सैलरी

जिला रोजगार से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लेसमेन्ट कैप में नियोजक मिसो कोरियर ऑफिस बलौदा बाजार द्वारा डिलवरी बॉय के 6 पद शैक्षणिक योग्यता दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण उम्र 18 से 40 वर्ष वेतन 12 हजार से 15 हजार रुपए देय होगा कार्यक्षेत्र बलौदा बाजार होगा। शांता टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा मैकेनिकल इंजीनियर के 10 पद फिटर 10 वेल्डर 10 इलेक्ट्रीशियन 5 हेल्पर 10 मार्केटिंग 5 क्रेन एवं हाइड्रा ड्रायवर के 15 एवं मशीन ऑपरेटर के 10 पद शैक्षणिक योग्यता दसवींए बारहवीं, स्नातक, आईटीआई डिप्लोमाए बीटेकए एमबीए उत्तीर्ण उम्र 18 से 45 वर्ष वेतन 10 हजार से 30 हजार रूपए देय होगा कार्यक्षेत्र उरला रायपुर होगा।