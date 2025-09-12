Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12 सितबर को प्लेसमेंट कैप का आयोजन, इतनी होगी सैलरी

Job Placement: बलौदाबाजार जिले के शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु जिला रोजगार कार्यालय बलौदा बाजार द्वारा लाईवलीहुड कॉलेज संकरी में 12 सितबर को प्लेसमेंट कैप का आयोजन किया जा रहा है। प्लेसमेन्ट कैप सुबह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक आयोजित होगा।
जिला रोजगार से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लेसमेन्ट कैप में नियोजक मिसो कोरियर ऑफिस बलौदा बाजार द्वारा डिलवरी बॉय के 6 पद शैक्षणिक योग्यता दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण उम्र 18 से 40 वर्ष वेतन 12 हजार से 15 हजार रुपए देय होगा कार्यक्षेत्र बलौदा बाजार होगा। शांता टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा मैकेनिकल इंजीनियर के 10 पद फिटर 10 वेल्डर 10 इलेक्ट्रीशियन 5 हेल्पर 10 मार्केटिंग 5 क्रेन एवं हाइड्रा ड्रायवर के 15 एवं मशीन ऑपरेटर के 10 पद शैक्षणिक योग्यता दसवींए बारहवीं, स्नातक, आईटीआई डिप्लोमाए बीटेकए एमबीए उत्तीर्ण उम्र 18 से 45 वर्ष वेतन 10 हजार से 30 हजार रूपए देय होगा कार्यक्षेत्र उरला रायपुर होगा।
टैन्गो सिक्योरिटी सर्विसेस रायपुर द्वारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 5 पद सिक्योरिटी गार्ड 30 पद शैक्षणिक योग्यता दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण उम्र 18 से 45 वर्ष वेतन 14 हजार से 18 हजार रूपए एवं कार्यक्षेत्र रायपुरए रायगढ़ होगा।
इच्छुक आवेदक अनिवार्य रूप से समस्त प्रमाण पत्रए आधार कार्डए दो पासपोर्ट साइज फोटो सहित उपस्थित हो सकते हैं। इस संबंध मे अधिक जानकारी हेतु जिला रोजगार कार्यालय से या दूरभाष नंबर 07727 299443 में सपर्क कर सकतें हैं।