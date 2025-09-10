Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 402 पदों पर होगी भर्ती, इतनी होगी सैलरी

Job Placement: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के युवाओं को राज्य के विभिन्न निजी कंपनियों के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में शासकीय पंडित लोचन प्रसाद पांडेय कॉलेज सारंगढ़ में 10 सितंबर बुधवार को सुबह 11 बजे प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें 5वी से लेकर स्नातक उत्तीर्ण युवा शामिल हो सकते हैं।