Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 402 पदों पर होगी भर्ती, इतनी होगी सैलरी

Job Placement: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के युवाओं को राज्य के विभिन्न निजी कंपनियों के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में शासकीय पंडित लोचन प्रसाद पांडेय कॉलेज सारंगढ़ में 10 सितंबर बुधवार को सुबह 11 बजे प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें 5वी से लेकर स्नातक उत्तीर्ण युवा शामिल हो सकते हैं।
कार्य के आधार पर वेतन 10 हजार से 45 हजार तक निर्धारित है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के 402 रिक्त पदों की भर्ती के लिए निजी कंपनी जैसे शाही एक्सपोर्ट रायगढ़, शिव शक्ति एग्रीटेक बिलासपुर, वेदांता स्किल स्कूल कोरबा, चैतन्य इंडिया फिन रायगढ़ और वेक्टर फाइनेंस रायगढ़ के द्वारा महिला एवं पुरुष युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
इच्छुक आवेदक अपने समस्त दस्तावेजों मार्कशीट, फोटो और बायोडाटा के साथ उपस्थित होकर कैरियर मार्गदर्शन सह प्लेसमेंट कैंप में भाग ले सकते हैं और अपना रोजगार का चुनाव कर सकते हैं।