पति का तलवार से कटवाया सिर.. थाने में महिला बोली- करता था अननेचुरल सेक्स, 4 आरोपी गिरफ्तार

कुसुम ने पहले भी अपने पति की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी। फिर उसने 40,000 रुपये में सुपारी किलरों से सौदा किया। कुसुम ने अपने पति को पार्टी के बहाने मामा के घर बुलाया और वहां उसे खूब शराब पिलाया। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर गैस कुमार को मारपीट कर बेहोश किया और फिर उसे रेलवे लाइन के पास ले जाकर तलवार से उसका गला काट दिया। धड़ को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और सिर को पास के एक गड्ढे में दबा दिया।