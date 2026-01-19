पति का तलवार से कटवाया सिर.. थाने में महिला बोली- करता था अननेचुरल सेक्स, 4 आरोपी गिरफ्तार

पति की हत्या मामले में पत्नी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार ( Photo - Patrika )
Murder News: भाटापारा पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मृतक की पत्नी ने अपने मामा के साथ मिलकर दो सुपारी किलरों से पति की हत्या करवाई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी साझा की।
11 जनवरी को पुलिस को ग्राम मजगांव के पास हथबंद-भाटापारा रेलवे लाइन पर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। शव का सिर नहीं था, वह गले से कटा हुआ था और धड़ को ट्रैक लाइन पर फेंक दिया गया था। मृतक के शरीर पर हल्के नीले रंग की जींस और दाहिने हाथ की कलाई में जेके जोशी नाम लिखा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।
कुसुम ने पहले भी अपने पति की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी। फिर उसने 40,000 रुपये में सुपारी किलरों से सौदा किया। कुसुम ने अपने पति को पार्टी के बहाने मामा के घर बुलाया और वहां उसे खूब शराब पिलाया। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर गैस कुमार को मारपीट कर बेहोश किया और फिर उसे रेलवे लाइन के पास ले जाकर तलवार से उसका गला काट दिया। धड़ को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और सिर को पास के एक गड्ढे में दबा दिया।
जानकारी के मुताबिक युवक अपनी पत्नी को अननेचुरल सेक्स के लिए परेशान करता था। पत्नी को पीटता था। दूसरे पुरुषों से भी सेक्स करने के लिए दबाव बनाता था। इससे परेशान होकर पत्नी ने हत्या की प्लानिंग की और सुपारी देकर मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस ने चार दिन बाद मृतक की पहचान गैस कुमार जोशी के रूप में की, जो ग्राम भोथीडीह, जिला बेमेतरा का निवासी था। मृतक की पत्नी कुसुम और उसके मामा राजेश भारती ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। कुसुम के मुताबिक, पति के साथ रोजाना झगड़ा और मारपीट से परेशान होकर उसने अपने मामा और दो सुपारी किलरों को शामिल किया।
सर्वप्रथम पुलिस को शव की पहचान में कठिनाई का सामना करना पड़ा। शव का सिर गायब था, लेकिन पुलिस ने आसपास के गांवों में मुनादी कर और सोशल मीडिया के माध्यम से शव का हुलिया प्रसारित किया। इसके अलावा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से भी शव की पहचान की।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें दारासिंह अनंत (44) करन अनंत (34), राजेश भारती (32) और कुसुम जोशी (35) शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 5000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।
