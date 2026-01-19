19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

पति का तलवार से कटवाया सिर.. थाने में महिला बोली- करता था अननेचुरल सेक्स, 4 आरोपी गिरफ्तार

Murder News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा पुलिस ने सनसनीखेज मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने ही पति का सिर तलवार से कटवाया..

2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Chandu Nirmalkar

Jan 19, 2026

Murder news, crime news

पति की हत्या मामले में पत्नी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार ( Photo - Patrika )

Murder News: भाटापारा पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मृतक की पत्नी ने अपने मामा के साथ मिलकर दो सुपारी किलरों से पति की हत्या करवाई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी साझा की।

Murder News: धड़ मिला रेलवे ट्रैक पर

11 जनवरी को पुलिस को ग्राम मजगांव के पास हथबंद-भाटापारा रेलवे लाइन पर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। शव का सिर नहीं था, वह गले से कटा हुआ था और धड़ को ट्रैक लाइन पर फेंक दिया गया था। मृतक के शरीर पर हल्के नीले रंग की जींस और दाहिने हाथ की कलाई में जेके जोशी नाम लिखा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।

घटना का तरीका

कुसुम ने पहले भी अपने पति की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी। फिर उसने 40,000 रुपये में सुपारी किलरों से सौदा किया। कुसुम ने अपने पति को पार्टी के बहाने मामा के घर बुलाया और वहां उसे खूब शराब पिलाया। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर गैस कुमार को मारपीट कर बेहोश किया और फिर उसे रेलवे लाइन के पास ले जाकर तलवार से उसका गला काट दिया। धड़ को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और सिर को पास के एक गड्ढे में दबा दिया।

हत्या की वजह

जानकारी के मुताबिक युवक अपनी पत्नी को अननेचुरल सेक्स के लिए परेशान करता था। पत्नी को पीटता था। दूसरे पुरुषों से भी सेक्स करने के लिए दबाव बनाता था। इससे परेशान होकर पत्नी ने हत्या की प्लानिंग की और सुपारी देकर मौत के घाट उतार दिया।

हत्या की साजिश का खुलासा

पुलिस ने चार दिन बाद मृतक की पहचान गैस कुमार जोशी के रूप में की, जो ग्राम भोथीडीह, जिला बेमेतरा का निवासी था। मृतक की पत्नी कुसुम और उसके मामा राजेश भारती ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। कुसुम के मुताबिक, पति के साथ रोजाना झगड़ा और मारपीट से परेशान होकर उसने अपने मामा और दो सुपारी किलरों को शामिल किया।

शव की पहचान में कठिनाई

सर्वप्रथम पुलिस को शव की पहचान में कठिनाई का सामना करना पड़ा। शव का सिर गायब था, लेकिन पुलिस ने आसपास के गांवों में मुनादी कर और सोशल मीडिया के माध्यम से शव का हुलिया प्रसारित किया। इसके अलावा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से भी शव की पहचान की।

गिरफ्तारी व पुरस्कार

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें दारासिंह अनंत (44) करन अनंत (34), राजेश भारती (32) और कुसुम जोशी (35) शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 5000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 03:13 pm

Published on:

19 Jan 2026 03:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / पति का तलवार से कटवाया सिर.. थाने में महिला बोली- करता था अननेचुरल सेक्स, 4 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गैस सिलेंडर लोड ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत

CG News: बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा! गैस सिलेंडर लोड ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

CG News: महानदी तट का धमनी वन क्षेत्र बना पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग, चार किलोमीटर पैदल सर्वे में दिखी पक्षियों की समृद्ध दुनिया

Segal
बलोदा बाज़ार

मैं जिंदा हूं साहब, टोकन तो कटवा दो… मृत किसान की बात सुनकर अधिकारी रह गए दंग, सच सामने आते ही मचा हड़कंप

मैं जिंदा हूं साहब, टोकन तो कटवा दो (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

Murder News: भतीजे ने फरसे से चाचा को काट डाला… इस बात पर हुआ था विवाद, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

crime
बलोदा बाज़ार

Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, इस जिले में 76 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List

76 पुलिसकर्मियों का तबादला (Patrika - Photo)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.