CG News: एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, झांकी के माध्यम से सरकार को मनाने का प्रयास

एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने बर्खास्त साथियों का साथ देते हुए पूरे प्रदेश के 33 जिलों के 16 हजार एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा के पश्चात अपना हड़ताल जारी रखे हुए हैं। इसी तारतम्य में मंगलवार को बलौदा बाजार के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया जिसमें अपनी दस सूत्रीय मांगों के लिए ’लगुरे नई मानत हे’ जश झांकी के माध्यम से सरकार को मानने का प्रयास’ जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी का पोशाक धारण किए हुए थे, अगल बगल में मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री का मुखौटा पहनने हुए थे और चुनावी घोषणा पत्र अनुसार वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार काम नहीं कर पा रही है।