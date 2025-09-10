Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG News: एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, झांकी के माध्यम से सरकार को मनाने का प्रयास

CG News: स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने बर्खास्त साथियों का साथ देते हुए पूरे प्रदेश के 33 जिलों के 16 हजार एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा के पश्चात अपना हड़ताल जारी रखे हुए हैं।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 10, 2025

CG News: एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, झांकी के माध्यम से सरकार को मनाने का प्रयास

CG News: छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी हड़ताल जारी रखे हुए है। जिला बलौदा बाजार में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा मंगलवार को ‘लगुरे नई मानत हे’ जश झांकी के माध्यम से सरकार को मनाने का प्रयास कर प्रदर्शन किया और बताया कि यह हड़ताल जारी रहेगी।

एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने बर्खास्त साथियों का साथ देते हुए पूरे प्रदेश के 33 जिलों के 16 हजार एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा के पश्चात अपना हड़ताल जारी रखे हुए हैं। इसी तारतम्य में मंगलवार को बलौदा बाजार के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया जिसमें अपनी दस सूत्रीय मांगों के लिए ’लगुरे नई मानत हे’ जश झांकी के माध्यम से सरकार को मानने का प्रयास’ जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी का पोशाक धारण किए हुए थे, अगल बगल में मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री का मुखौटा पहनने हुए थे और चुनावी घोषणा पत्र अनुसार वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार काम नहीं कर पा रही है।

छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरी तरह से फेल है जिसके लिए छत्तीसगढ़ महतारी से निवेदन किए गए कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द मना देने के लिए प्रार्थना किए हैं। ताकि हमारी मांगे पर विचार कर उचित रास्ता निकले साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी से मांदर बजाकर जस गीत गाकर प्रार्थना करते हुए बताया कि ये वही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के समय अपनी जान जोखिम में डाल कर लोगों की सेवा किए हैं और बदले में क्या मिला। कई साथी कोरोना में शहीद हो गए उनके परिवार की स्थिति को देखें और विचार करें।

छत्तीसगढ़ महतारी ने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन किए और कहा आप छत्तीसगढ़ साय सरकार हैं, आप की सरकार एक संवेदनशील सरकार है, आप इन सब की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। ये स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों के स्वास्थ्य हित में कम करते हैं इनकी मांगे एक जायज मांग है। इससे आम जनता को भी जल्द से जल्द अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी।

मंगलवार के इस कार्यक्रम में मिथलेश वर्मा, यशवंत पटेल, रामगोपाल, राजेंद्र देवांगन, वीरेंद्र बंजारे, शिवानी यादव, रोशन लाल, मोहिंदर जायसवाल, राजेश डहरिया, भारती यादव, विकास जायसवाल, विनोद साहू, कमलनाथ साहू, भूपेंद्र, मेघनाथ, चंद्र कुमार भारती, शिव कुमारी, मोनिका यादव, बरखा, आशा यादव, दिनेश सिंह, पलाश, विनोद पटेल, पारस, सरोजिनी, विकास, चमेली, नीलू, मोगरा, प्रमिलाकांत, आलोक दुबे, दिनेश सिंह, शिवानी यादव, शिव कुमारी गोस्वामी, राजेश कुमार, डोमन मनिकपुरी, रामेश्वर, दिनेश डंडे, रामगोपाल, सुरेंद्र यादव, भूपेश कश्यप फ्रैंकलिन, विनोद पटेल, राजकुमार पटेल, अविनाश बहादुर, रीना, मुकेश कुमार, कमलेश, जयप्रकाश पुरैना एवं अन्य साथी उपस्थित थे।

एनएचएम कर्मचारियों की दस सूत्रीय मांगे


  1. सिविलियन एवं स्थाईकरण




  2. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना




  3. ग्रेड पे का निर्धारण




  4. लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि




  5. कार्यमूल्यांकन सी आर व्यवस्था में पारदर्शिता




  6. नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण




  7. अनुकम्पा नियुक्त




  8. मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा




  9. स्थानांतरण नीति




  10. 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा।

10 Sept 2025 10:38 am

