बलोदा बाज़ार

CG News: सर्वे में लापरवाही करने पर सिमगा पटवारी को नोटिस,3 दिन में मांगा जवाब

CG News: 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में एग्री स्टेक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सख्त निगरानी की जा रही है।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 01, 2025

CG News: सर्वे में लापरवाही करने पर सिमगा पटवारी को नोटिस,3 दिन में मांगा जवाब

CG News: कृषि विभाग की अहम योजनाओं जैसे डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने पर सिमगा तहसील के पटवारी सौरभ अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में एग्री स्टेक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सख्त निगरानी की जा रही है।

इसके बावजूद कई मैदानी कर्मचारी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। इससे योजनाओं की प्रगति पर असर पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, पटवारी सौरभ अग्रवाल को कई बार निर्देश दिए गए थे। उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के काम में रुचि नहीं दिखाई। उनके इस रवैये से सिमगा अनुभाग की कार्य प्रगति प्रभावित हुई।

इस पर एसडीएम सिमगा ने उन्हें नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि वे तीन दिन के भीतर जवाब दें। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। कृषि योजनाओं को समय पर लागू करना प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा।

01 Sept 2025 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: सर्वे में लापरवाही करने पर सिमगा पटवारी को नोटिस,3 दिन में मांगा जवाब

