CG News: सर्वे में लापरवाही करने पर सिमगा पटवारी को नोटिस,3 दिन में मांगा जवाब

CG News: कृषि विभाग की अहम योजनाओं जैसे डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने पर सिमगा तहसील के पटवारी सौरभ अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में एग्री स्टेक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सख्त निगरानी की जा रही है।