CG News: डिलीवरी के लिए पहुंची गर्भवती की इलाज के अभाव में मौत, जांच की मांग उठी

रास्ते में ही जब वे पलारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विधायक साहू ने कहा कि मृतिका की गर्भावस्था के दौरान की गई सभी जांच सामान्य थीं। ऐसे में अचानक हुई मौत सवाल खड़े करती है। उन्होंने पत्र में लिखा कि जिले में मरीजों को बिना इलाज रेफर करने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उन्होंने इस घटना की वरिष्ठ अफसरों से जांच करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।