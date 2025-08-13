CG News: डिलीवरी के लिए पहुंची गर्भवती की इलाज के अभाव में मौत, जांच की मांग उठी

CG News: सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। लवन निवासी गर्भवती महिला संतोषी साहू (पति अनुपमेश साहू) की इलाज न मिलने से मौत हो गई। मामला गंभीर होते देखकर विधायक संदीप साहू ने कलेक्टर को पत्र लिख जांच और कार्रवाई की मांग की है।
मिली जानकारी के अनुसार, संतोषी साहू को डिलीवरी के लिए परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवन लेकर पहुंचे थे। वहां से उन्हें जिला अस्पताल बलौदाबाजार रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में लंबे समय तक डॉक्टर का इंतजार करने के बाद परिजन उन्हें चंदादेवी अस्पताल ले गए। चंदादेवी अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला की हालत नाजुक बताकर रायपुर रेफर करने की सलाह दी।
रास्ते में ही जब वे पलारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विधायक साहू ने कहा कि मृतिका की गर्भावस्था के दौरान की गई सभी जांच सामान्य थीं। ऐसे में अचानक हुई मौत सवाल खड़े करती है। उन्होंने पत्र में लिखा कि जिले में मरीजों को बिना इलाज रेफर करने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उन्होंने इस घटना की वरिष्ठ अफसरों से जांच करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।