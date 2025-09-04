Smart Metar: स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, बिल से परेशान मजदूर गले में मीटर टांगकर कलेक्ट्रेट पहुंचा

Smart Metar: राज्य विद्युत मंडल द्वारा लगाए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। भारी भरकम बिजली बिल से परेशान लोग शिकायत लेकर बिजली ऑफिस और अफसरों के पास पहुंच रहे हैं।
सुढ़ेला गांव के रहने वाले विश्वनाथ भारद्वाज मंगलवार को अपने गले में स्मार्ट मीटर टांगकर कलेक्टर जनदर्शन पहुंच गए। उन्होंने कलेक्टर दीपक सोनी से शिकायत करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। विश्वनाथ ने बताया कि वह एक रोजी मजदूर हैं। पहले पुराने मीटर में बिल काफी कम आता था।
लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद 22 हजार रुपए का बिल आया है। जब वह बिजली विभाग गए तो 11 हजार का बिल बना दिया। इससे साफ है कि मीटर में गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि उन जैसे हजारों उपभोक्ता हैं, जो स्मार्ट मीटर से परेशान हैं। उन्होंने कलेक्टर से स्मार्ट मीटर की तत्काल जांच कर पुराने मीटर के अनुसार बिल जारी करने की मांग की। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अफसरों को तत्काल मामले की जांच कर समाधान के निर्देश दिए हैं।