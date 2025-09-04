Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

Smart Metar: स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, बिल से परेशान मजदूर गले में मीटर टांगकर कलेक्ट्रेट पहुंचा

Smart Metar: स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। विश्वनाथ ने बताया कि वह एक रोजी मजदूर हैं। पहले पुराने मीटर में बिल काफी कम आता था।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 04, 2025

Smart Metar: स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, बिल से परेशान मजदूर गले में मीटर टांगकर कलेक्ट्रेट पहुंचा
गले में मीटर टांगकर कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक (Photo Patrika)

Smart Metar: राज्य विद्युत मंडल द्वारा लगाए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। भारी भरकम बिजली बिल से परेशान लोग शिकायत लेकर बिजली ऑफिस और अफसरों के पास पहुंच रहे हैं।

सुढ़ेला गांव के रहने वाले विश्वनाथ भारद्वाज मंगलवार को अपने गले में स्मार्ट मीटर टांगकर कलेक्टर जनदर्शन पहुंच गए। उन्होंने कलेक्टर दीपक सोनी से शिकायत करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। विश्वनाथ ने बताया कि वह एक रोजी मजदूर हैं। पहले पुराने मीटर में बिल काफी कम आता था।

लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद 22 हजार रुपए का बिल आया है। जब वह बिजली विभाग गए तो 11 हजार का बिल बना दिया। इससे साफ है कि मीटर में गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि उन जैसे हजारों उपभोक्ता हैं, जो स्मार्ट मीटर से परेशान हैं। उन्होंने कलेक्टर से स्मार्ट मीटर की तत्काल जांच कर पुराने मीटर के अनुसार बिल जारी करने की मांग की। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अफसरों को तत्काल मामले की जांच कर समाधान के निर्देश दिए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 10:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Smart Metar: स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, बिल से परेशान मजदूर गले में मीटर टांगकर कलेक्ट्रेट पहुंचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट