Smart Metar: स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, बिल से परेशान मजदूर गले में मीटर टांगकर कलेक्ट्रेट पहुंचा

लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद 22 हजार रुपए का बिल आया है। जब वह बिजली विभाग गए तो 11 हजार का बिल बना दिया। इससे साफ है कि मीटर में गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि उन जैसे हजारों उपभोक्ता हैं, जो स्मार्ट मीटर से परेशान हैं। उन्होंने कलेक्टर से स्मार्ट मीटर की तत्काल जांच कर पुराने मीटर के अनुसार बिल जारी करने की मांग की। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अफसरों को तत्काल मामले की जांच कर समाधान के निर्देश दिए हैं।