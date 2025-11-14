CG News: टाइगर की दस्तक से मची हलचल, वन विभाग की चुनौतियां हुई दोहरी, पैदल चलकर लोकेशन ट्रेस कर रही टीम

CG News: बारनवापारा अभयारण्य में टाइगर के नजर आने के बाद वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। बीते कुछ दिनों से बारनवापारा रेंज, बल्दाकछार रेंड के लगभग 70-80 कर्मचारियों की अलग-अलग शिफ्टों में सर्चिंग अभियान जारी है। उनके समक्ष दोहरी चुनौती है, पहला यह कि टाइगर को शिकारियों से सुरक्षित रखना और दूसरी ओर यह भी देखना कहीं, टाइगर-मनुष्य का आमना-सामना न हो जाए। इसके चलते वन विभाग एक ओर कैमरा लगाकर लोकेशन चेक किया जा रहा है, वहीं विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन अलग-अलग दो शिफ्टों में जंगल के अलग-अलग हिस्सों में घूम घूमकर टाइगर का फुट मार्क और टाईगर की लोकेशन को तलाश रहे हैं।