CG News: पीएम की मां पर गलत टिप्पणी, विरोध में राहुल का पुतला फूका, भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन

CG News: जिला भाजपा युवा मोर्चा ने बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां के लिए कही गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद यादव ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे गए। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय बताया। यादव ने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है।