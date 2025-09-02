Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG News: पीएम की मां पर गलत टिप्पणी, विरोध में राहुल का पुतला फूका, भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन

CG News: पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। ऐसे में उनकी मां के लिए अपशब्द कहना कांग्रेस और राहुल गांधी की ओछी मानसिकता को दिखाता है।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Sep 02, 2025

राहुल का पुतला फूका (Photo Patrika)

CG News: जिला भाजपा युवा मोर्चा ने बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां के लिए कही गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद यादव ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे गए। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय बताया। यादव ने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है।

पूरे विश्व ने पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। ऐसे में उनकी मां के लिए अपशब्द कहना कांग्रेस और राहुल गांधी की ओछी मानसिकता को दिखाता है। कार्यक्रम में कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की। भाजपा युवा मोर्चा ने इसे राष्ट्रीय भावना के खिलाफ बताया और ऐसी हरकतों को पूरी तरह से खारिज किया।

भाजपा के इस कदम से क्षेत्र में काफी हलचल मची है। पुतला दहन के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष सुनीता वर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन साहू, जिला पंचायत सभापति ईशान वैष्णव, कसडोल नगर पंचायत अध्यक्ष नागेश साहू, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष खुशबू बंजारे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अविनाश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी आलोक अग्रवाल सहित अन्य शामिल थे।

Updated on:

02 Sept 2025 11:11 am

Published on:

02 Sept 2025 11:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: पीएम की मां पर गलत टिप्पणी, विरोध में राहुल का पुतला फूका, भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन

