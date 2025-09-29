CG News: युवक की तालाब में डूबने से मौतम, नहाने के दौरान हुआ हादसा

तालाब में डूबा युवक (Photo Patrika)
CG News: ग्राम भर्राही जिला सहरसा बिहार से शर्मा परिवार के करीबन 15 लोग महिला एवं पुरुष सिमगा के कबीरधर्म नगर दामाखेड़ा पहुंचे थे। जहां परिवार का एक सदस्य कौशल कुमार की नहाने के दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई।
सोनू शर्मा और गंगा शर्मा दोनों भी उसके पीछे-पीछे तालाब पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि कौशल अपने कपड़े खोलकर दीवाल से नहाने तालाब में कूदा और डूबकी लगाकर बाहर निकला। उसी समय सोनू शर्मा की मां मुन्नी देवी शर्मा उन लोगों को भोजन करने के लिए बुलाने आई तो कौशल कुमार बोला कि तुम लोग जाओ मैं नहाकर आता हूं। जिस पर बाकी लोग वापस आ गए। काफी देर होने के बाद उसकी मां तालाब गई और कुछ देर बाद वापस आकर बताया कि कौशल तालाब में नहीं है। उसका कपड़े और चप्पल वहीं पर है।
तब बाकी लोग तालाब में जाकर कौशल कुमार को ढूंढने लगे, परन्तु नहीं मिलने पर डूबने की शंका होने पर पुलिस सहायता केन्द्र जाकर सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों को साथ लेकर तालाब के पास पहुंचे जहां पर कौशल कुमार नहा रहा था वहां पर से गोताखोरों ने उसके शव को ढूंढकर बाहर निकाला । कौशल कुमार शर्मा पिता प्रेमलाल शर्मा उम्र 28 वर्षीय की मौत हो चुकी थी।
