CG News: युवक की तालाब में डूबने से मौतम, नहाने के दौरान हुआ हादसा

सोनू शर्मा और गंगा शर्मा दोनों भी उसके पीछे-पीछे तालाब पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि कौशल अपने कपड़े खोलकर दीवाल से नहाने तालाब में कूदा और डूबकी लगाकर बाहर निकला। उसी समय सोनू शर्मा की मां मुन्नी देवी शर्मा उन लोगों को भोजन करने के लिए बुलाने आई तो कौशल कुमार बोला कि तुम लोग जाओ मैं नहाकर आता हूं। जिस पर बाकी लोग वापस आ गए। काफी देर होने के बाद उसकी मां तालाब गई और कुछ देर बाद वापस आकर बताया कि कौशल तालाब में नहीं है। उसका कपड़े और चप्पल वहीं पर है।