CG News: बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के 20 वर्षों से संचालित दो अवैध क्लीनिक सील

CG News: बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से बिना डिग्री और लाइसेंस के अवैध क्लीनिक चलाने वालों के खिलाफ आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई जगह छापेमारी की, जिसमें जीवन ज्योति पैथोलॉजी व नेयाजुद्दीन क्लीनिक को सील कर दिया गया। ये क्लीनिक पिछले 20 वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।