CG News: बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के 20 वर्षों से संचालित दो अवैध क्लीनिक सील

दो अवैध क्लीनिक सील (Photo Patrika)
CG News: बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से बिना डिग्री और लाइसेंस के अवैध क्लीनिक चलाने वालों के खिलाफ आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई जगह छापेमारी की, जिसमें जीवन ज्योति पैथोलॉजी व नेयाजुद्दीन क्लीनिक को सील कर दिया गया। ये क्लीनिक पिछले 20 वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।
जांच के दौरान प्रशासनिक टीम को पता चला कि इन क्लीनिकों में बिना नर्सिंग एक्ट रजिस्ट्रेशन के मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम एलोपैथिक दवाओं का उपयोग कर रहे थे, जबकि उन्हें ऐसा करने की कानूनी अनुमति नहीं है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इन फर्जी क्लीनिकों में इलाज कराने के बाद कई मरीजों की तबियत गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। एसडीएम आनंद नेताम ने बताया कि जांच के बाद दो क्लीनिक सील की गई है। कार्रवाई जारी रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग