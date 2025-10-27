Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

CG News: बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के 20 वर्षों से संचालित दो अवैध क्लीनिक सील

CG News: इन क्लीनिकों में बिना नर्सिंग एक्ट रजिस्ट्रेशन के मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम एलोपैथिक दवाओं का उपयोग कर रहे थे, जबकि उन्हें ऐसा करने की कानूनी अनुमति नहीं है।

less than 1 minute read
Google source verification

बलरामपुर

image

Love Sonkar

Oct 27, 2025

CG News: बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के 20 वर्षों से संचालित दो अवैध क्लीनिक सील

दो अवैध क्लीनिक सील (Photo Patrika)

CG News: बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से बिना डिग्री और लाइसेंस के अवैध क्लीनिक चलाने वालों के खिलाफ आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई जगह छापेमारी की, जिसमें जीवन ज्योति पैथोलॉजी व नेयाजुद्दीन क्लीनिक को सील कर दिया गया। ये क्लीनिक पिछले 20 वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।

जांच के दौरान प्रशासनिक टीम को पता चला कि इन क्लीनिकों में बिना नर्सिंग एक्ट रजिस्ट्रेशन के मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम एलोपैथिक दवाओं का उपयोग कर रहे थे, जबकि उन्हें ऐसा करने की कानूनी अनुमति नहीं है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इन फर्जी क्लीनिकों में इलाज कराने के बाद कई मरीजों की तबियत गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। एसडीएम आनंद नेताम ने बताया कि जांच के बाद दो क्लीनिक सील की गई है। कार्रवाई जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 11:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / CG News: बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के 20 वर्षों से संचालित दो अवैध क्लीनिक सील

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गत वर्ष किसी के साथ भागी थी पत्नी, लौटने के बाद भी की ये हरकत, ईंट से पीट-पीटकर पति ने मार डाला

पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलरामपुर

सरकारी दुकान में बड़ा फर्जीवाड़ा! मृतकों के नाम पर हुआ खाद्यान्न वितरण, संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

राशन की दुकान की सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai
बलरामपुर

कलयुगी पुत्र ने पिता को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, इस बात पर हुआ था विवाद… आरोपी की तलाश जारी

बहन को प्रेमी के साथ देख भाई ने खोया आपा, फिर… युवक की चाकू से की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
बलरामपुर

Commits suicide case: भाई की इस करतूत से क्षुब्ध होकर नाबालिग बहन ने लगा ली थी फांसी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Commits suicide case
बलरामपुर

Girl student died due to jaundice: पीलिया से 7वीं कक्षा की छात्रा की मौत, स्कूल का गंदा पानी पीने से हुई थी बीमार, लोगों में आक्रोश

Girl student died due to jaundice
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.