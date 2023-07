लाल आतंक छोड़ चुके नक्सली, पत्नी व बच्चे का एसपी ने 10वीं में कराया एडमिशन, कॉपी-पेन पाकर खिले चेहरे

बलरामपुरPublished: Jul 15, 2023 07:35:17 pm Submitted by: rampravesh vishwakarma

Former Naxalites got admission in school: बलरामपुर जिले में कभी आतंक का पर्याय बने ऐसे नक्सली जो मुख्यधारा में लौट चुके, उनके हाथों में एसपी ने पकड़ाया कॉपी-पेन, अनुकंपा नियुक्त महिला आरक्षक का भी कराया 10वीं में दाखिला

Former naxalites and children got admission in 10th class

बलरामपुर/कुसमी. Former Naxalites got admission in school: लाल आतंक का साथ छोडक़र समाज की मुख्यधारा में लौट चुके नक्सलियों व उनके परिवारों के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के एसपी ने भी अपनी ओर से ऐसे नक्सली व उनके परिवारों के लिए पहल की है। एसपी ने 2 पूर्व नक्सली, एक पूर्व नक्सली की पत्नी व बच्चे सहित अनुकंपा नियुक्त एक महिला आरक्षक को 10वीं ओपन में एडमिशन दिलाकर पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। उन्होंने अपने खर्च पर उन्हें कॉपी, पेन व किताबें उपलब्ध कराई हैं। हाथ में कॉपी, पेन देख उनके भी चेहरे खिल उठे हैं।