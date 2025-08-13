Balrampur Crime: मूक बधिर युवती के साथ वीआईपी एरिया में पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर दुष्कर्म

परिवार के लोगों के मुताबिक रात करीब 8 बजे वह वह अपने ननिहाल से घर जा रही थी। रास्ते में एक युवक उसे जबरन सुनसान खेत में खींच लिया। और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जब काफी देर तक वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद वह एक सुनसान जगह पर खेत मे बाद बदहवास स्थिति में मिली। परिजनों का कहना था कि जब जिले के सबसे सुरक्षित इलाके में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो बाकी इलाकों का क्या होगा। उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।