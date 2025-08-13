Balrampur Crime: मूक बधिर युवती के साथ वीआईपी एरिया में पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर दुष्कर्म

Balrampur Crime: बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली की पुलिस चौकी बहादुरपुर से महज 30 मीटर की दूरी पर ननिहाल से लौट रही। एक मूक बधिर युवती को एक युवक उसे जबरन सुनसान खेत के पास खीचकर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि चौकी के आसपास तीन-चार सीसीटीवी कैमरा बंद मिला। इसी बीच 14 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह एसपी आवास का बताया जा रहा है।
Balrampur Crime: बलरामपुर जिले में एक मूक- बधिर युवती को ननिहाल से लौटते समय एक युवक ने उस समय जबरन अपने हवस का शिकार बना लिया। जब वह अपने घर जा रही थी। यह घटना पुलिस चौकी से महज 30 मीटर की दूरी पर हुई। 14 सेकंड का जो सीसीटीवी फुटेज आया है। उसमें युवती डरी- सहमी पूरा जोर लगाकर भागती नजर आ रही है। जबकि घटनास्थल से थोड़ी दूर पर ही जिम्मेदार अधिकारियों के आवास बने हुए हैं। मूक बधिर होने के कारण वह मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकी।
परिवार के लोगों के मुताबिक रात करीब 8 बजे वह वह अपने ननिहाल से घर जा रही थी। रास्ते में एक युवक उसे जबरन सुनसान खेत में खींच लिया। और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जब काफी देर तक वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद वह एक सुनसान जगह पर खेत मे बाद बदहवास स्थिति में मिली। परिजनों का कहना था कि जब जिले के सबसे सुरक्षित इलाके में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो बाकी इलाकों का क्या होगा। उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।
प्रभारी बीएन सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। बताया कि पीड़िता इशारे में ही कुछ बता रही है। अभी कुछ बता नहीं पा रही है। एक्सपर्ट भी जांच कर रहे हैं।