13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Balrampur Crime: मूक बधिर युवती के साथ वीआईपी एरिया में पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर दुष्कर्म

Balrampur Crime: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पुलिस चौकी से करीब 30 मीटर की दूरी पर ननिहाल से लौटते समय एक युवती के साथ एक युवक ने रेप किया। परिजनो को वह बेसुध हालत में मिली। वीआईपी एरिया में हुई घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बलरामपुर

Mahendra Tiwari

Aug 13, 2025

Balrampur Crime

Balrampur Crime: बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली की पुलिस चौकी बहादुरपुर से महज 30 मीटर की दूरी पर ननिहाल से लौट रही। एक मूक बधिर युवती को एक युवक उसे जबरन सुनसान खेत के पास खीचकर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि चौकी के आसपास तीन-चार सीसीटीवी कैमरा बंद मिला। इसी बीच 14 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह एसपी आवास का बताया जा रहा है।

Balrampur Crime: बलरामपुर जिले में एक मूक- बधिर युवती को ननिहाल से लौटते समय एक युवक ने उस समय जबरन अपने हवस का शिकार बना लिया। जब वह अपने घर जा रही थी। यह घटना पुलिस चौकी से महज 30 मीटर की दूरी पर हुई। 14 सेकंड का जो सीसीटीवी फुटेज आया है। उसमें युवती डरी- सहमी पूरा जोर लगाकर भागती नजर आ रही है। जबकि घटनास्थल से थोड़ी दूर पर ही जिम्मेदार अधिकारियों के आवास बने हुए हैं। मूक बधिर होने के कारण वह मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकी।

ये भी पढ़ें

50 हजार की रिश्वत लेते PWD का जेई गिरफ्तार ऑफिस छोड़कर भागा AE विभाग में मचा हड़कंप
हापुड़
Hapur news

परिजन बोले- जब वीआईपी एरिया में सुरक्षा नहीं तो क्या कहा जाए

परिवार के लोगों के मुताबिक रात करीब 8 बजे वह वह अपने ननिहाल से घर जा रही थी। रास्ते में एक युवक उसे जबरन सुनसान खेत में खींच लिया। और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जब काफी देर तक वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद वह एक सुनसान जगह पर खेत मे बाद बदहवास स्थिति में मिली। परिजनों का कहना था कि जब जिले के सबसे सुरक्षित इलाके में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो बाकी इलाकों का क्या होगा। उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।

प्रभारी बोले- एक्सपर्ट भी जांच कर रहे

प्रभारी बीएन सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। बताया कि पीड़िता इशारे में ही कुछ बता रही है। अभी कुछ बता नहीं पा रही है। एक्सपर्ट भी जांच कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2025 09:35 am

Published on:

13 Aug 2025 09:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / Balrampur Crime: मूक बधिर युवती के साथ वीआईपी एरिया में पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर दुष्कर्म

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.