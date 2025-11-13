बलरामपुर की सबसे बड़ी परियोजना को मिली रफ्तार! दिसंबर 2025 तक खत्म होगी ये समस्या, बदलेगी शहर की सूरत

बलरामपुर शहर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित परियोजना को आखिरकार नई रफ्तार मिल गई है। शासन ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए 43 करोड़ 41 लाख 12 हजार रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है। यह वही योजना है। जिसके पूरे होने का इंतजार नगर की लगभग डेढ़ लाख आबादी कई वर्षों से कर रही थी। अब उम्मीद है कि दिसंबर 2025 के अंत तक यह परियोजना पूरी तरह शुरू हो जाएगी। जिससे शहर को कीचड़, गंदगी और दुर्गंध से निजात मिलेगी।