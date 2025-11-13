Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

बलरामपुर की सबसे बड़ी परियोजना को मिली रफ्तार! दिसंबर 2025 तक खत्म होगी ये समस्या, बदलेगी शहर की सूरत

बलरामपुर नगर की बहुप्रतीक्षित सीवरेज परियोजना को नई गति मिल गई है। शासन ने 43 करोड़ से अधिक की तीसरी किस्त जारी की है। दिसंबर 2025 तक एसटीपी चालू होने के बाद शहर की सड़कों से कीचड़, बदबू और गंदगी की परेशानी खत्म होने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Nov 13, 2025

बलरामपुर

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

बलरामपुर शहर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित परियोजना को आखिरकार नई रफ्तार मिल गई है। शासन ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए 43 करोड़ 41 लाख 12 हजार रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है। यह वही योजना है। जिसके पूरे होने का इंतजार नगर की लगभग डेढ़ लाख आबादी कई वर्षों से कर रही थी। अब उम्मीद है कि दिसंबर 2025 के अंत तक यह परियोजना पूरी तरह शुरू हो जाएगी। जिससे शहर को कीचड़, गंदगी और दुर्गंध से निजात मिलेगी।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018-19 में 123.76 करोड़ रुपये की लागत से इस योजना को स्वीकृति मिली थी। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जल निगम नगरीय को दी गई थी। अब तक दो किस्तों में 80 करोड़ 35 लाख रुपये मिल चुके थे, जिन्हें परियोजना के कार्यों में पूरी तरह खर्च कर दिया गया। संस्था ने अब तक 98 प्रतिशत एसटीपी निर्माण और करीब 19.50 किलोमीटर लंबाई में सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है।

शहर की लाख आबादी को मिलेगी राहत

तीसरी किस्त मिलने के बाद अब शेष कार्यों में तेजी लाई जाएगी। योजना पूरी होने पर नगर के 25 वार्डों की एक लाख से अधिक आबादी को सीवेज और गंदे पानी की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही, ठोस व तरल अपशिष्ट का ट्रीटमेंट भी एसटीपी में किया जाएगा। इस कदम से सुभाषिनी (सुआंव) नदी में गिरने वाला दूषित पानी भी रोका जा सकेगा। जिससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप और जल की गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा।

बरसों से अधूरी थी शहर की आस

लंबे समय से नगर में बारिश के दिनों में जलभराव, बदबू और नालियों के जाम की समस्या आम थी। धीमी रफ्तार से चल रही इस परियोजना के कारण लोग काफी परेशान थे। लेकिन अब बकाया धनराशि जारी होने से कार्य तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। नगरवासी मानते हैं कि यह योजना न सिर्फ गंदगी से मुक्ति दिलाएगी, बल्कि शहर की पहचान और साफ-सफाई दोनों को नया रूप देगी।

दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य

अधिशासी अभियंता (जल निगम नगरीय) राजेंद्र कुमार यादव ने बताया कि शासन से बकाया धनराशि प्राप्त हो चुकी है। लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2025 तक एसटीपी और सीवरेज सिस्टम को पूरी तरह चालू कर दिया जाए। इसके बाद बलरामपुर की स्वच्छता व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 12:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / बलरामपुर की सबसे बड़ी परियोजना को मिली रफ्तार! दिसंबर 2025 तक खत्म होगी ये समस्या, बदलेगी शहर की सूरत

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बलरामपुर में दर्दनाक हादसा बैलगाड़ी तालाब में गिरी पिता- पुत्र की मौत, दो बैलों की भी गई जान, गांव में पसरा मातम

Balrampur
बलरामपुर

एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर लखनऊ- बहराइच और सीतापुर में खोले तीन अस्पताल

Balrampur
बलरामपुर

बलरामपुर में जमीन ठगी का बड़ा खुलासा, पंचायत अधिकारी समेत पूरा गिरोह गिरफ्तार

Balrampur
बलरामपुर

बलरामपुर में किशोरी की रहस्यमयी मौत, हत्या की आशंका से हड़कंप, एक संदिग्ध पर पुलिस की नजर

Balrampur
बलरामपुर

विदा हो रहा मानसून 8,9,10 इन जिलों में मचाएगा तांडव, करवा चौथ के बाद गुलाबी ठंड देगी दस्तक

Up weather
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.