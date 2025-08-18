बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव को लेकर फिर दिया आपत्तिजनक बयान, जानिए क्या कहा?

बलरामपुर के महारानी लाल कुंवरि महाविद्यालय में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अटलजी की प्रपौत्री अंजली मिश्रा की ओर से रखा गया था। इसमें पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान भाषण देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर निशाना साधा और कहा कि वह ऋषि पतंजलि के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। वह यही नहीं रुके उनकी जुबान फिसल गई। योग गुरु पर उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी कर दी। उनके इस बयान पर हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।