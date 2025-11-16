लालू परिवार में हाईवोल्टेज ड्रामा, बेटी रोहिणी का ‘अपमान’ करने वाला कौन है यह शख्स

Rameez Nemat Khan Allegations: बिहार की राजनीति इन दिनों पारिवारिक विवाद की तेज़ आंच में तप रही है। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यू में जो आरोप लगाए, उसने पार्टी की अंदरूनी खेमेबाज़ी को सार्वजनिक कर दिया। रोहिणी ने अपने “अपमान” और “उपेक्षा” की बात करते हुए दो लोगों का नाम लिया, पहला संजय यादव और दूसरा रमीज नेमत खान। इन दोनों में से खासतौर पर रमीज का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि जनता और मीडिया दोनों के लिए यह नाम अचानक सामने आया।