बलरामपुर में तेंदुए का आतंकः एक महिला पर कर चुका हमला, दो गांवों में दहशत सर्च अभियान चला रही वन विभाग की टीम

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में तेंदुए की दस्तक ने गांवों के लोगों की नींद उड़ा दी है। शुक्रवार शाम करीब सात बजे कौवा गांव निवासी उदर नारायन खेत से लौट रहे थे। तभी अचानक गन्ने के खेत से तेंदुआ निकल आया। उदर नारायन ने शोर मचाकर जान बचाई। लेकिन लोगों के जुटने से पहले ही तेंदुआ भागकर नदी किनारे की ओर चला गया।

ग्रामीण महेंद्र सिंह, रामदेव, बब्बू, निब्बर और कंधई लाल ने बताया कि बीते कुछ दिनों में तेंदुआ गांव में एक बछड़े और दो बकरियों को मार चुका है। यही नहीं, उसने एक महिला पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया था। इन घटनाओं के बाद गांव में दहशत का माहौल है।