Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

बलरामपुर में जमीन ठगी का बड़ा खुलासा, पंचायत अधिकारी समेत पूरा गिरोह गिरफ्तार

बलरामपुर में जमीन हड़पने की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। पंचायत अधिकारी ने जिंदा व्यक्ति को कागजों में मृत दिखाकर जमीन दूसरे के नाम दान करा दी। एसपी की निगरानी में दोबारा हुई जांच में पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया और गिरोह के सभी सदस्य गिरफ्तार हो गए।

2 min read

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 12, 2025

Balrampur

पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने के लिए जालसाजी करने वाले गिरोह से जुड़े ग्राम पंचायत अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी शनिवार को उस वक्त हुई। जब जांच में यह खुलासा हुआ कि अधिकारी ने सरकारी अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि दर्ज कर जमीन हड़पने की साजिश में सहयोग किया था।

बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली क्षेत्र के देवरिया मैनहा गांव का है। यहां के रहने वाले हीरालाल मिश्र ने वर्ष 2020 में अपनी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि जमीन अपने नाम कराने के लिए आरोपियों ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, वे फर्जी थे। ग्राम पंचायत के तत्कालीन अधिकारी राजकुमार गौतम, जो कि ग्राम छोटा धुसाह (थाना कोतवाली देहात) के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अयोध्या प्रसाद नामक जीवित व्यक्ति को परिवार रजिस्टर में मृत दर्शा दिया था।

कोर्ट ने दिया था पुनः विवेचना का आदेश

इस जाली मृत्यु प्रविष्टि के आधार पर अयोध्या प्रसाद की जमीन का दानपात्र तैयार कराया गया। अन्य आरोपियों ने मिलकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने इस प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। लेकिन जनवरी 2025 में न्यायालय ने पुलिस की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए पुनः विवेचना के आदेश दिए।

एसपी की देखरेख में हुई विवेचना, तो सच आया सामने

एसपी विकास कुमार ने पूरे मामले की निगरानी अपने स्तर से की। दोबारा हुई जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसके बाद 20 अगस्त 2025 को पुलिस ने मामले में शामिल सुनील कुमार मिश्र, रीता मिश्रा, उर्मिला मिश्रा, सीमा मिश्रा और नानक शरण सिंह को गिरफ्तार किया था। ताजा कार्रवाई में अब मुख्य आरोपी और तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी राजकुमार गौतम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कई अन्य जमीनों पर कब्जे की कोशिशों में भी शामिल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / बलरामपुर में जमीन ठगी का बड़ा खुलासा, पंचायत अधिकारी समेत पूरा गिरोह गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बलरामपुर में किशोरी की रहस्यमयी मौत, हत्या की आशंका से हड़कंप, एक संदिग्ध पर पुलिस की नजर

Balrampur
बलरामपुर

विदा हो रहा मानसून 8,9,10 इन जिलों में मचाएगा तांडव, करवा चौथ के बाद गुलाबी ठंड देगी दस्तक

Up weather
बलरामपुर

बलरामपुर डीएम की बड़ी कार्रवाई, विकास कार्यों में लापरवाही पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

Balrampur
बलरामपुर

अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बड़ा तोहफा ! सीएम योगी ने बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज और पॉलीटेक्निक का किया उद्घाटन”

Cm yogi
बलरामपुर

‘लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे’, बरेली बवाल पर सीएम योगी की हुंकार

योगी का सख्त वार: अराजकता नहीं चलेगी, जहन्नुम का टिकट तैयार (फोटो सोर्स : Whatsapp)
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.