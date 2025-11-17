लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान के बाद सुर्खियों में आए रमीज नेमत का बलरामपुर कनेक्शन

दिल्ली से पढ़ाई करने वाले रमीज ने पॉलिटिकल साइंस में स्नातक के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से एमबीए किया है। स्कूली दिनों से ही वे तेजस्वी यादव और संजय यादव के मित्र बताए जाते हैं। रमीज झारखंड की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं। राजनीतिक परिवार से जुड़ाव भी उनकी पहचान का हिस्सा है। वे बलरामपुर सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा रमीज का नाम लेने के बाद तुलसीपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व अध्यक्ष के भाई फिरोज अहमद ने मीडिया से कहा कि 4 जनवरी 2022 को उनके भाई की हत्या में रमीज मुख्य आरोपी है। उनके अनुसार रमीज ने अपने ससुर के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कई गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। उनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, बलवा, आगजनी और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। फिरोज अहमद का आरोप है कि वह करीब दो वर्ष जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया। फिर बिहार में राजनीतिक संरक्षण के चलते सक्रिय रहा। रोहिणी ने भी अपने एक पोस्ट में रमीज को गैंगस्टर मानसिकता वाला बताया है।