लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान के बाद सुर्खियों में आए रमीज नेमत का बलरामपुर कनेक्शन

बिहार चुनाव के बाद लालू परिवार में मचे घमासान के बीच रमीज नेमत फिर सुर्खियों में है। तेजस्वी का करीबी बताया जाने वाला रमीज, तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष की हत्या समेत कई गंभीर मामलों में आरोपी है। पीड़ित पक्ष उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Nov 17, 2025

Balrampur

रमीज नेमत और तेजस्वी यादव फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट से

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लालू यादव परिवार में मचे राजनीतिक घमासान के बीच आचार्य रोहिणी द्वारा रमीज का नाम लेने के बाद यूपी के बलरामपुर जिले का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है। रमीज नेमत तेजस्वी यादव के करीबी और लंबे समय से उनके साथ जुड़े है। रमीज इन दिनों राजद की सोशल मीडिया टीम का नेतृत्व संभाल रहे हैं। मूलतः बलरामपुर जिले के तुलसीपुर क्षेत्र के रहने वाले रमीज की पहचान राजनीति के साथ-साथ उनके अपराधिक इतिहास और विवादित अतीत को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।

दिल्ली से पढ़ाई करने वाले रमीज ने पॉलिटिकल साइंस में स्नातक के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से एमबीए किया है। स्कूली दिनों से ही वे तेजस्वी यादव और संजय यादव के मित्र बताए जाते हैं। रमीज झारखंड की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं। राजनीतिक परिवार से जुड़ाव भी उनकी पहचान का हिस्सा है। वे बलरामपुर सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा रमीज का नाम लेने के बाद तुलसीपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व अध्यक्ष के भाई फिरोज अहमद ने मीडिया से कहा कि 4 जनवरी 2022 को उनके भाई की हत्या में रमीज मुख्य आरोपी है। उनके अनुसार रमीज ने अपने ससुर के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कई गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। उनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, बलवा, आगजनी और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। फिरोज अहमद का आरोप है कि वह करीब दो वर्ष जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया। फिर बिहार में राजनीतिक संरक्षण के चलते सक्रिय रहा। रोहिणी ने भी अपने एक पोस्ट में रमीज को गैंगस्टर मानसिकता वाला बताया है।

पीड़ित पक्ष ने बिहार सरकार से जांच कराए जाने की मांग की

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा हाल में दिए गए बयानों में भी रमीज का नाम आने से मामला और गंभीर हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह फिलहाल उत्तर प्रदेश में सख्त कानून-व्यवस्था के दबाव के कारण बिहार में रह रहा है। पीड़ित पक्ष ने नई बनने वाली बिहार सरकार से रमीज के आपराधिक इतिहास की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

Updated on:

17 Nov 2025 07:34 pm

Published on:

17 Nov 2025 07:33 pm

