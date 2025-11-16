रोहिणी आचार्य संकट में: बलरामपुर में पूर्व चेयरमैन के भाई बोले- रमीज ने हमारा घर उजाड़ा, अब लालू परिवार भी टूटा

Ramiz naimat lalu family controversy balrampur: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन के भाई अफरोज आलम ने कहा कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिन रमीज नेमत का नाम लिया है, वह उनके ही इलाके का रहने वाला है और उन्हीं के भाई की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। अफरोज ने कहा कि जैसे रोहिणी आचार्य अपने परिवार के टूटने का दर्द झेल रही हैं, वैसा ही दर्द उनकी भी जिंदगी को चीर चुका है।