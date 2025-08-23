UP में सेल्फी बना मौत का कारण, पति बचा पत्नी का नहीं चल पता

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के कोड़री घाट पुल पर शुक्रवार को यह दर्दनाक घटना घटी। जानकारी के मुताबिक, श्रावस्ती के महरौली गांव निवासी विजयपाल अपनी 22 वर्षीय पत्नी शीला देवी (निवासी मकुनहवा, थाना ललिया) के साथ राप्ती नदी किनारे घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों सेल्फी ले रहे थे। इसी बीच किसी बात पर उनका विवाद इतना बढ़ गया कि शीला अचानक नदी में कूद गई। पत्नी को डूबता देख विजयपाल भी तुरंत पीछे कूद पड़ा। और मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर आसपास चर रहे चरवाहे मौके पर दौड़े। कोशिश कर पति को किसी तरह बाहर निकाल लिया। लेकिन शीला देवी नदी की तेज धारा में बह गई। उसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू में जुट गई।