Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

UP में सेल्फी बना मौत का कारण, पति बचा पत्नी का नहीं चल पता

पति-पत्नी के बीच सेल्फी लेने को लेकर हुए विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि पत्नी ने पुल से राप्ती नदी में छलांग लगा दी। पीछे से पति भी कूद पड़ा।

बलरामपुर

Mahendra Tiwari

Aug 23, 2025

Balrampur
घटना के बाद रोते बिलखते परिजन फोटो सोर्स पत्रिका

बलरामपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नवविवाहित जोड़े की मस्ती सेल्फी खींचते-खींचते हादसे में बदल गई। पति-पत्नी के बीच हुई छोटी सी नोकझोंक ने इतना खतरनाक मोड़ लिया कि पत्नी ने नदी में छलांग लगा दी। पति भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। लेकिन तेज बहाव ने दोनों की जिंदगी दांव पर लगा दी।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के कोड़री घाट पुल पर शुक्रवार को यह दर्दनाक घटना घटी। जानकारी के मुताबिक, श्रावस्ती के महरौली गांव निवासी विजयपाल अपनी 22 वर्षीय पत्नी शीला देवी (निवासी मकुनहवा, थाना ललिया) के साथ राप्ती नदी किनारे घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों सेल्फी ले रहे थे। इसी बीच किसी बात पर उनका विवाद इतना बढ़ गया कि शीला अचानक नदी में कूद गई। पत्नी को डूबता देख विजयपाल भी तुरंत पीछे कूद पड़ा। और मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर आसपास चर रहे चरवाहे मौके पर दौड़े। कोशिश कर पति को किसी तरह बाहर निकाल लिया। लेकिन शीला देवी नदी की तेज धारा में बह गई। उसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू में जुट गई।

ये भी पढ़ें

Bahraich News: विसर्जन जुलूस में बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में 14 झुलसे
बहराइच
Bahraich-news

पत्नी के पीछे पति ने लगाई छलांग

दरअसल, दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि शीला देवी ने नदी में छलांग लगा दी। अपनी पत्नी को डूबता देख विजयपाल चीखने चिल्लाने लगा। इसके बाद उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया। पति की आवाज सुनकर आसपास में मौजूद चरवाहे दौड़ पड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी के तेज बहाव में दोनों नदीं की तेज धार में बहने लगे।

एएसपी बोले- जांच की जा रही

एएसपी विशाल पांडेय ने बताया कि नवविवाहिता की तलाश तेज कर दी गई है। पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 01:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / UP में सेल्फी बना मौत का कारण, पति बचा पत्नी का नहीं चल पता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.