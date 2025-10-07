Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

विदा हो रहा मानसून 8,9,10 इन जिलों में मचाएगा तांडव, करवा चौथ के बाद गुलाबी ठंड देगी दस्तक

यूपी के कई जिलों में आगामी दिनों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के आसार हैं। साथ ही इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है।

2 min read

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 07, 2025

Up weather

बारिश की सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश इन दिनों बेमौसम बारिश के दौर से गुजर रहा है। सोमवार दोपहर तक आसमान पर घने बादल छा गए और कुछ ही देर में प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को भी कई हिस्सों में तेज वर्षा के आसार हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में वज्रपात की आशंका है। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर के अलावा पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में बिजली गिरने का खतरा है। इसके साथ ही सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में भी आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान में काम न करें। पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण लेने से बचें।

इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं

इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

10 अक्टूबर के बाद बदलने लगेगा मौसम गुलाबी ठंड देगी दस्तक

यूपी में 10 अक्टूबर के बाद पूरे प्रदेश में बारिश पर विराम लगने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों से भी मानसून की विदाई हो जाएगी। इसके बाद मौसम में बदलाव दिखेगा। दिन का तापमान उमस रहित अधिक होगा। लेकिन रात के तापमान में गिरावट आएगी। रात में हल्की सर्दी का एहसास बढ़ेगा। 15 अक्टूबर के बाद गुलाबी ठंड दस्तक देने वाली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मानसून

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / विदा हो रहा मानसून 8,9,10 इन जिलों में मचाएगा तांडव, करवा चौथ के बाद गुलाबी ठंड देगी दस्तक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बलरामपुर डीएम की बड़ी कार्रवाई, विकास कार्यों में लापरवाही पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

Balrampur
बलरामपुर

अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बड़ा तोहफा ! सीएम योगी ने बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज और पॉलीटेक्निक का किया उद्घाटन”

Cm yogi
बलरामपुर

‘लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे’, बरेली बवाल पर सीएम योगी की हुंकार

योगी का सख्त वार: अराजकता नहीं चलेगी, जहन्नुम का टिकट तैयार (फोटो सोर्स : Whatsapp)
बलरामपुर

CM Yogi ने बलरामपुर को दी 825 करोड़ की सौगात, मां पाटेश्वरी धाम में पूजा

सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा, पाटेश्वरी धाम में पूजा, पॉलिटेक्निक और विवि का निरीक्षण (फोटो सोर्स : Whatsapp )
बलरामपुर

“बाबा… पापा को बचा लो, मम्मी मार डालेगी” – पत्नी ने प्रेमी के भाई संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

Balrampur
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.