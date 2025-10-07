विदा हो रहा मानसून 8,9,10 इन जिलों में मचाएगा तांडव, करवा चौथ के बाद गुलाबी ठंड देगी दस्तक

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में वज्रपात की आशंका है। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर के अलावा पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में बिजली गिरने का खतरा है। इसके साथ ही सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में भी आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान में काम न करें। पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण लेने से बचें।