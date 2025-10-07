विदा हो रहा मानसून 8,9,10 इन जिलों में मचाएगा तांडव, करवा चौथ के बाद गुलाबी ठंड देगी दस्तक

बारिश की सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
उत्तर प्रदेश इन दिनों बेमौसम बारिश के दौर से गुजर रहा है। सोमवार दोपहर तक आसमान पर घने बादल छा गए और कुछ ही देर में प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को भी कई हिस्सों में तेज वर्षा के आसार हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में वज्रपात की आशंका है। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर के अलावा पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में बिजली गिरने का खतरा है। इसके साथ ही सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में भी आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान में काम न करें। पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण लेने से बचें।
इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
यूपी में 10 अक्टूबर के बाद पूरे प्रदेश में बारिश पर विराम लगने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों से भी मानसून की विदाई हो जाएगी। इसके बाद मौसम में बदलाव दिखेगा। दिन का तापमान उमस रहित अधिक होगा। लेकिन रात के तापमान में गिरावट आएगी। रात में हल्की सर्दी का एहसास बढ़ेगा। 15 अक्टूबर के बाद गुलाबी ठंड दस्तक देने वाली है।
