बलरामपुर

बलरामपुर में दर्दनाक हादसा बैलगाड़ी तालाब में गिरी पिता- पुत्र की मौत, दो बैलों की भी गई जान, गांव में पसरा मातम

बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जब खेत से चारा लेकर लौट रहे पिता-पुत्र की बैलगाड़ी तालाब में पलट गई। दोनों की मौके पर ही डूबकर मौत हो गई। जबकि बैल भी नहीं बच सके। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया।एक ही झटके में परिवार की खुशियां उजड़ गईं।

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 27, 2025

Balrampur

रोते बिलखते परिजन फोटो सोर्स पत्रिका

बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र के मदरहवा गांव में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। खेत से चारा लाने निकले पिता-पुत्र की बैलगाड़ी तालाब में गिरने से मौत हो गई। हादसे में दोनों बैल भी डूबकर मर गए।

बलरामपुर जिले के मदरहवा गांव के रहने वाले 60 वर्षीय सहज राम अपने 24 वर्षीय बेटे भोलाराम उर्फ दीपक के साथ सुबह करीब सात बजे खेतों से चारा लेकर लौट रहे थे। रास्ते में तालाब किनारे बना संकरा और गड्ढों से भरा मार्ग पार करते समय बैलगाड़ी का पहिया फिसल गया। जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि दोनों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। ग्रामीणों ने शोर सुनते ही मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। पहले सहज राम का शव निकाला गया। जबकि भोलाराम का शव गोताखोरों की सहायता से बरामद किया गया।

प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे पूरे घटनाक्रम का लिया जायजा

इस दर्दनाक हादसे से गांव में मातम पसर गया। मृतक सहज राम के दो बेटे हैं। स्वामीनाथ और भोलाराम। स्वामीनाथ मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। जबकि भोलाराम पिता के साथ खेती-किसानी में सहयोग करते थे। भोलाराम के दो छोटे बच्चे हैं। हादसे की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी भी गांव पहुंचे। घटना की जानकारी ली।

Published on:

27 Oct 2025 06:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / बलरामपुर में दर्दनाक हादसा बैलगाड़ी तालाब में गिरी पिता- पुत्र की मौत, दो बैलों की भी गई जान, गांव में पसरा मातम

