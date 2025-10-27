बलरामपुर में दर्दनाक हादसा बैलगाड़ी तालाब में गिरी पिता- पुत्र की मौत, दो बैलों की भी गई जान, गांव में पसरा मातम

बलरामपुर जिले के मदरहवा गांव के रहने वाले 60 वर्षीय सहज राम अपने 24 वर्षीय बेटे भोलाराम उर्फ दीपक के साथ सुबह करीब सात बजे खेतों से चारा लेकर लौट रहे थे। रास्ते में तालाब किनारे बना संकरा और गड्ढों से भरा मार्ग पार करते समय बैलगाड़ी का पहिया फिसल गया। जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि दोनों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। ग्रामीणों ने शोर सुनते ही मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। पहले सहज राम का शव निकाला गया। जबकि भोलाराम का शव गोताखोरों की सहायता से बरामद किया गया।