लालू परिवार में उथल पुथल, कौन हैं रमीज? जिनकी वजह से रोहिणी ने मां-बाप और भाई से तोड़ा नाता

Who is Rameez: बिहार की राजनीति इन दिनों पारिवारिक टकराव की चपेट में है। राष्ट्रीय जनता दल में करारी हार के बाद सबसे बड़ा विस्फोट लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने किया। रोहिणी ने सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यू में दावा किया कि उनका लगातार ‘अपमान’ हुआ और परिवार में उनकी राय को दबाया गया। इसी विवाद में उन्होंने दो नाम लिए संजय यादव और रमीज नेमत खान। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां रमीज का नाम बटोर रहा है, क्योंकि रोहिणी ने इशारा किया कि इस व्यक्ति की वजह से उन्होंने मां-बाप और भाई से दूरी बनाने का निर्णय लिया।