‘लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे’, बरेली बवाल पर सीएम योगी की हुंकार

मुख्यमंत्री ने बरेली की घटना पर कहा,“कुछ लोग त्योहारों में व्यवधान डालने का काम करते हैं। वे विकास में बाधा डालना चाहते हैं और अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। उन्हें चेतावनी है – अगर आप विकास रोकने का प्रयास करेंगे, तो यही विकास आपके विनाश का कारण बनेगा। इस कीमत को न सिर्फ आप, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी।”सीएम ने जोड़ा कि पिछले आठ साल में विपक्षी ताकतें कुछ नहीं कर पाईं। अब वे नए तौर-तरीके अपना रही हैं। मगर सरकार की तैयारी उनकी सोच से कहीं आगे है।