‘लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे’, बरेली बवाल पर सीएम योगी की हुंकार

योगी का सख्त वार: अराजकता नहीं चलेगी, जहन्नुम का टिकट तैयार (फोटो सोर्स : IANS, ANI)
CM Yogi Stern Warning After Bareilly Row:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जुमे की नमाज़ के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर लेकर हुए बवाल पर सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने साफ कहा कि अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। “लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे।” बलरामपुर दौरे पर सीएम ने यह चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अब झुककर काम नहीं करेगी, दुस्साहस करने वालों को वैसा ही सबक सिखाया जाएगा, जैसा बरेली में पिटने वालों को मिला।
सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर सबसे पहले शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। दर्शन के बाद वे बच्चों से मिले, हालचाल पूछा और उन्हें चॉकलेट दी। इसके बाद सीएम गौशाला पहुँचे और गायों को गुड़ और चारा खिलाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सेवा और विकास ही उनका संकल्प है।
बलरामपुर में आयोजित भव्य जनसभा में मुख्यमंत्री ने 825.29 करोड़ रुपये की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 256 करोड़ की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण और 568 करोड़ की 62 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सीएम ने कहा कि यूपी अब दंगों और अराजकता की नहीं, बल्कि विकास की धरती बन चुकी है।
सीएम योगी ने अपने भाषण में गजवा-ए-हिंद के नारे लगाने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा,“भारत की धरती पर गजवा-ए-हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। यह महापुरुषों की भूमि है। अगर किसी ने ऐसी सोच पाली, तो उसका टिकट जहन्नुम के लिए कट जाएगा। छद्म रूप में काम कर रहे लोग भी कान खोलकर सुन लें, देर-सवेर उनका हश्र छांगुर जैसे मास्टरमाइंड जैसा होगा।”
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जलालुद्दीन ने छद्म नाम छांगुर बाबा रख लिया था ताकि हिंदू समाज को धोखा दे सके। लेकिन पाप चाहे जितना छिपाया जाए, सामने आ ही जाता है। ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने बरेली की घटना पर कहा,“कुछ लोग त्योहारों में व्यवधान डालने का काम करते हैं। वे विकास में बाधा डालना चाहते हैं और अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। उन्हें चेतावनी है – अगर आप विकास रोकने का प्रयास करेंगे, तो यही विकास आपके विनाश का कारण बनेगा। इस कीमत को न सिर्फ आप, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी।”सीएम ने जोड़ा कि पिछले आठ साल में विपक्षी ताकतें कुछ नहीं कर पाईं। अब वे नए तौर-तरीके अपना रही हैं। मगर सरकार की तैयारी उनकी सोच से कहीं आगे है।
सीएम योगी ने साफ कहा कि ड्रोन-चोरी और भय फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने कहा –“अगर कोई दहशत फैला रहा है, तो पहले समझाइए। न माने तो प्रशासन को बताइए। प्रशासन ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेगा। लव-जिहाद, गोकशी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।”
सीएम ने ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद पर कहा,“आस्था को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में पोस्टर थमाकर अराजकता फैलाई जा रही है। यह अस्वीकार्य है। सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी।”
सीएम योगी ने अपने भाषण में विकास और कानून व्यवस्था को दो स्तंभ बताया। एक तरफ बलरामपुर में विकास योजनाओं की सौगात दी, दूसरी तरफ अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपराध और दंगों के अंधकार से निकलकर विकास और निवेश की ओर बढ़ रहा है।
