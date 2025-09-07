Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

33.5 लाख सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल हैक, 6 लाख रंगदारी की मांग

33.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल के मालिक विनय का बिहार प्रदेश के कटिहार जिले का रहने वाले एक युवक ने यूट्यूब चैनल हैक कर लाखों रुपए की रंगदारी मांगी है। धमकियों से परेशान पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है।

बलरामपुर

Mahendra Tiwari

Sep 07, 2025

सांकेतिक फोटो साइबर क्राइम जेनरेट AI

बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली के गांव चिरैया भीखपुर के रहने वाले विनय कुमार का यू-ट्यूब चैनल करीब एक महीने पहले साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गया। उन्होंने आरोप लगाया है, कि कटिहार जिले के पूर्णिमा विहार, पासवान टोला के रहने वाले कृष्ण कुमार ने चैनल हैक कर उनसे 6 लाख रुपये की वसूली करने की कोशिश की। पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद से ही आरोपित लगातार उन्हें धमकाकर परेशान कर रहा है। उनकी शिकायत पर साइबर थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

विनय कुमार के मुताबिक, उनके चैनल पर लगभग 33 लाख 50 हजार सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त की शाम उनका चैनल हैक कर लिया गया। उसी रात उन्हें फोन कर पैसे की मांग की गई। धमकी दी गई कि यदि मांगी गई रकम नहीं दी गई। तो चैनल को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इस घटना से वह काफी परेशान है।
उन्होंने इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले का खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा।

07 Sept 2025 09:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / 33.5 लाख सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल हैक, 6 लाख रंगदारी की मांग

