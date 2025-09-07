33.5 लाख सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल हैक, 6 लाख रंगदारी की मांग

विनय कुमार के मुताबिक, उनके चैनल पर लगभग 33 लाख 50 हजार सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त की शाम उनका चैनल हैक कर लिया गया। उसी रात उन्हें फोन कर पैसे की मांग की गई। धमकी दी गई कि यदि मांगी गई रकम नहीं दी गई। तो चैनल को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इस घटना से वह काफी परेशान है।

उन्होंने इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले का खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा।