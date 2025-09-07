33.5 लाख सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल हैक, 6 लाख रंगदारी की मांग

बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली के गांव चिरैया भीखपुर के रहने वाले विनय कुमार का यू-ट्यूब चैनल करीब एक महीने पहले साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गया। उन्होंने आरोप लगाया है, कि कटिहार जिले के पूर्णिमा विहार, पासवान टोला के रहने वाले कृष्ण कुमार ने चैनल हैक कर उनसे 6 लाख रुपये की वसूली करने की कोशिश की। पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद से ही आरोपित लगातार उन्हें धमकाकर परेशान कर रहा है। उनकी शिकायत पर साइबर थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
विनय कुमार के मुताबिक, उनके चैनल पर लगभग 33 लाख 50 हजार सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त की शाम उनका चैनल हैक कर लिया गया। उसी रात उन्हें फोन कर पैसे की मांग की गई। धमकी दी गई कि यदि मांगी गई रकम नहीं दी गई। तो चैनल को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इस घटना से वह काफी परेशान है।
उन्होंने इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले का खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा।