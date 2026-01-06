वन क्षेत्र में 11 बंदर मृत, फूड पॉइजनिंग की आशंका

अधिकारियों के अनुसार, तुमकुरु तालुक के देवरायणदुर्ग-दुर्गदहल्ली वन क्षेत्र में 200 से 500 मीटर के दायरे में नौ बंदरों और दो लंगूरों के शव बिखरे हुए मिले। मामले की जानकारी सामने आने के बाद वन विभाग के अधिकारी शुक्रवार शाम मौके पर पहुंचे थे, जबकि शनिवार सुबह फिर से कुछ और बंदर मृत पाए गए। वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि मृत बंदरों का पोस्टमार्टम किया गया है और प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग (खाद्य विषाक्तता) की आशंका जताई गई है। जांच के दौरान बंदरों की अन्ननली और आंतों में चावल पाया गया, जबकि उनके मुंह और गर्दन के हिस्से नीले पड़ते दिखाई दिए, जिससे सड़े-गले बचे हुए भोजन के सेवन से जहर खाने की संभावना मजबूत हुई है।