आवासीय विद्यालय में संदिग्ध खाद्य विषाक्तता से 12 छात्र बीमार

पुलिस के अनुसार, रविवार रात भोजन करने के बाद छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी छात्रों की हालत स्थिर है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।