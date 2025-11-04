आवासीय विद्यालय में संदिग्ध खाद्य विषाक्तता से 12 छात्र बीमार

बेलगावी जिले के चिक्कोडी तालुक के हीरेकोडी गांव स्थित मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय के 12 छात्र संदिग्ध खाद्य विषाक्तता suspected food poisoning के कारण बीमार पड़ गए।
पुलिस के अनुसार, रविवार रात भोजन करने के बाद छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी छात्रों की हालत स्थिर है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कुछ दिनों पहले एक स्थानीय न्यायाधीश ने इसी विद्यालय का दौरा किया था और वार्डन और कर्मचारियों को स्वच्छता एवं प्रबंधन में लापरवाही के लिए फटकार लगाई थी।