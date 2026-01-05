5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बैंगलोर

बल्लारी झड़प मामले में 26 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

झड़प के दौरान पत्थरबाजी और निजी सुरक्षाकर्मियों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 05, 2026

सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जा चुका है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी दोनों गुटों से संबंधित हैं।

बल्लारी पुलिस ने विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती विधायक जी. जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच गुरुवार देर रात हुई झड़प के मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसक झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई थी, जबकि एक पुलिस अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और कई आम नागरिक घायल हुए थे।

सभी की जांच जारी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी दोनों गुटों से संबंधित हैं। बल्लारी जिला पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इस घटना को लेकर ब्रूसपेट पुलिस थाने में कुल छह मामले दर्ज किए गए हैं और सभी की जांच जारी है।

साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि जांच के दौरान जुटाए गए वीडियो फुटेज सहित अन्य सबूतों के आधार पर 26 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जा चुका है। पुलिस ने कहा कि मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच पहले तीखी बहस हुई

1 जनवरी की शाम हिंसक झड़प अव्वमभावी इलाके में सिरुगुप्पा रोड पर गली जनार्दन रेड्डी Janardhan Reddy के आवास के बाहर हुई थी। बताया गया कि 3 जनवरी को वाल्मीकि सर्कल में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के अनावरण के संबंध में बैनर और झंडे लगाने को लेकर कांग्रेस Congress और भाजपा BJP समर्थकों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो बाद में बड़े पैमाने पर झड़प में बदल गई। झड़प के दौरान पत्थरबाजी और निजी सुरक्षाकर्मियों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 07:26 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / बल्लारी झड़प मामले में 26 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

बढ़ी मांग, घटी आपूर्ति तो आम आदमी की थाली से दूर हुआ सहजन

आम आदमी की थाली से दूरी
बैंगलोर

सीआइडी को सौंपी जा सकती है बल्लारी हिंसक झड़प मामले की जांच

गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा, लाइसेंसी बंदूकधारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
बैंगलोर

शहर को मिलेगा नया हरित क्षेत्र, बैयप्पनहल्ली में बनेगा 65 एकड़ का ट्री पार्क

37.75 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 65 एकड़ का ट्री पार्क विकसित किया जाएगा।
बैंगलोर

‘चित्र संते’ राज्य की सांस्कृतिक पहचान: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में यह आठवीं बार है जब वे कला मेले में शामिल हुए हैं।
बैंगलोर

बेंगलुरु के सिनेमा हॉल में शर्मनाक वारदात, टॉयलेट में कैमरा मिलने पर मचा हड़कंप

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.