बल्लारी झड़प मामले में 26 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

बल्लारी पुलिस ने विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती विधायक जी. जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच गुरुवार देर रात हुई झड़प के मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसक झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई थी, जबकि एक पुलिस अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और कई आम नागरिक घायल हुए थे।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी दोनों गुटों से संबंधित हैं। बल्लारी जिला पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इस घटना को लेकर ब्रूसपेट पुलिस थाने में कुल छह मामले दर्ज किए गए हैं और सभी की जांच जारी है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि जांच के दौरान जुटाए गए वीडियो फुटेज सहित अन्य सबूतों के आधार पर 26 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जा चुका है। पुलिस ने कहा कि मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
1 जनवरी की शाम हिंसक झड़प अव्वमभावी इलाके में सिरुगुप्पा रोड पर गली जनार्दन रेड्डी Janardhan Reddy के आवास के बाहर हुई थी। बताया गया कि 3 जनवरी को वाल्मीकि सर्कल में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के अनावरण के संबंध में बैनर और झंडे लगाने को लेकर कांग्रेस Congress और भाजपा BJP समर्थकों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो बाद में बड़े पैमाने पर झड़प में बदल गई। झड़प के दौरान पत्थरबाजी और निजी सुरक्षाकर्मियों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई।
