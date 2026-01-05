बल्लारी झड़प मामले में 26 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

1 जनवरी की शाम हिंसक झड़प अव्वमभावी इलाके में सिरुगुप्पा रोड पर गली जनार्दन रेड्डी Janardhan Reddy के आवास के बाहर हुई थी। बताया गया कि 3 जनवरी को वाल्मीकि सर्कल में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के अनावरण के संबंध में बैनर और झंडे लगाने को लेकर कांग्रेस Congress और भाजपा BJP समर्थकों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो बाद में बड़े पैमाने पर झड़प में बदल गई। झड़प के दौरान पत्थरबाजी और निजी सुरक्षाकर्मियों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई।