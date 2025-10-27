Patrika LogoSwitch to English

तवरेकेरे में 300 एकड़ का डेटा सेंटर पार्क खुलेगा

यह परियोजना हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधारित होगी। इसमें एक उच्च क्षमता वाला मुख्य डेटा सेंटर होगा, जिसे मैसूरु, हुब्बल्ली, बेलगावी और अन्य शहरों में स्थित कई डेटा सेंटरों से जोड़ा जाएगा।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Oct 27, 2025

राज्य Karnataka में बढ़ती बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार होसकोटे और कोलार के पास तवरेकेरे में 300 एकड़ का डेटा सेंटर पार्क Data Center Park स्थापित करेगी।

कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआइएडीबी) कुल 1,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करेगा, जिसमें से 250-300 एकड़ भूमि इस डेटा सेंटर पार्क के लिए आवंटित की जाएगी।

कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (केइओएनआइसीएस) के अध्यक्ष शरत गौड़ा ने बताया कि यह परियोजना हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधारित होगी। इसमें एक उच्च क्षमता वाला मुख्य डेटा सेंटर होगा, जिसे मैसूरु, हुब्बल्ली, बेलगावी और अन्य शहरों में स्थित कई डेटा सेंटरों से जोड़ा जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य बेंगलूरु के बाहर क्षेत्रीय डिजिटल नेटवर्क और डेटा नवाचार को बढ़ावा देना तथा राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों निवेशकों ने इस परियोजना में रुचि दिखाई है।

Published on:

27 Oct 2025 02:09 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / तवरेकेरे में 300 एकड़ का डेटा सेंटर पार्क खुलेगा

बैंगलोर

कर्नाटक

