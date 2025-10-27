तवरेकेरे में 300 एकड़ का डेटा सेंटर पार्क खुलेगा

कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (केइओएनआइसीएस) के अध्यक्ष शरत गौड़ा ने बताया कि यह परियोजना हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधारित होगी। इसमें एक उच्च क्षमता वाला मुख्य डेटा सेंटर होगा, जिसे मैसूरु, हुब्बल्ली, बेलगावी और अन्य शहरों में स्थित कई डेटा सेंटरों से जोड़ा जाएगा।