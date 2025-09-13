दो जिलों में 80 स्कूली बच्चे अस्पताल में भर्ती

-फूड पॉइजनिंग की आशंका, जांच जारी
कर्नाटक Karnataka के बेलगावी और विजयनगर जिलों में शुक्रवार को संदिग्ध फूड पॉइजनिंग Food Poisoning के कारण 80 से ज्यादा स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बेलगावी जिले के हिरेकोडी गांव स्थित सरकारी मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में रहने वाले लगभग 60 छात्र छात्रावास में नाश्ता करने के बाद अचानक बीमार पड़ गए। इनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। सभी ने पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत की। उन्हें तुरंत चिक्कोडी कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी खतरे से बाहर हैं। कांग्रेस एमएलसी प्रकाश हुक्केरी ने अस्पताल का दौरा किया और इलाज संबंधित जानकारी ली।
दूसरे मामले में विजयनगर जिले के हरपनहल्ली तालुक के इं. बेविनहल्ली गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में भोजन के बाद 25 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। अधिकारियों के अनुसार, कुछ बच्चों ने खाना खाते समय उल्टी कर दी और बाद में उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार किसी भी बच्चे में गंभीर लक्षण नहीं दिखे और सभी खतरे से बाहर हैं। आगे की जांच जारी है।निवासियों का आरोप है कि खाने में छिपकली गिर गई थी। रसोइयों ने ध्यान नहीं दिया और यह हादसा हो गया।