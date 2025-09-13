दो जिलों में 80 स्कूली बच्चे अस्पताल में भर्ती

दूसरे मामले में विजयनगर जिले के हरपनहल्ली तालुक के इं. बेविनहल्ली गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में भोजन के बाद 25 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। अधिकारियों के अनुसार, कुछ बच्चों ने खाना खाते समय उल्टी कर दी और बाद में उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार किसी भी बच्चे में गंभीर लक्षण नहीं दिखे और सभी खतरे से बाहर हैं। आगे की जांच जारी है।निवासियों का आरोप है कि खाने में छिपकली गिर गई थी। रसोइयों ने ध्यान नहीं दिया और यह हादसा हो गया।