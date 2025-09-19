833 आवासीय सरकारी स्कूलों को मिलेंगी दूरबीनें

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एन. एस. बोसराजू ने बताया कि प्रशिक्षण सत्रों में शिक्षकों को खगोलीय कैलेंडर पढऩे और उसी समय के आसपास स्कूल के कार्यक्रमों की योजना बनाने के बारे में एक मैनुअल भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल सैद्धांतिक शिक्षण के बजाय, शिक्षक ग्रहों, तारों, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों को दिखाने के लिए दूरबीनों का लाइव प्रदर्शन कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा के दौरान या स्कूल के बाद अवलोकन सत्र आयोजित कर सकते हैं।