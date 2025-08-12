हाथी के हमले में बाल-बाल बचा तस्वीर निकाल रहा पर्यटक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के ठीक पहले हाथी पास खड़ी एक ट्रक से गाजर निकाल कर आराम से खा रहा था। हाथी के आसपास की गाड़ियां धैर्यपूर्वक हाथी के हटने का इंतजार कर रही थीं। लेकिन, सडक़ किनारे झाड़ियों में खड़े उस पर्यटक ने क्लोज-अप शॉट के लिए हाथी की ओर कैमरा camera घुमाया। फ्लैश flash चमकते ही हाथी ने उस पर हमला कर दिया।वन्यजीव कार्यकर्ता जोसेफ हूवर ने कहा, यह घटना एक आरक्षित वन क्षेत्र में हुई, जहां बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जानवरों को खाना नहीं खिलाना चाहिए, या सड़क पर अपने वाहनों से उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कथित तौर पर, नियमों का उल्लंघन करने पर हाथी ने व्यक्ति का पीछा किया। घायल व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं।