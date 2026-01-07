अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्यव्यापी होगी मेंस्ट्रुअल कप योजना

अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन पर राज्य की निर्भरता को कम करना और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर होने वाले दीर्घकालिक खर्च को घटाना है। वर्तमान में सरकार ‘शुचि योजना’ के तहत लाभार्थियों को हर वर्ष लगभग 2.35 करोड़ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने पर करीब 71 करोड़ रुपए खर्च करती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमानों के मुताबिक, इस आपूर्ति के एक हिस्से को पुन: उपयोग योग्य मासिक धर्म कप से बदलने पर सालाना लगभग 10 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। साथ ही, एकल-उपयोग उत्पादों से उत्पन्न होने वाले कचरे में भी कमी आएगी।