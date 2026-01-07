7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बैंगलोर

अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्यव्यापी होगी मेंस्ट्रुअल कप योजना

सरकार ‘शुचि योजना’ के तहत लाभार्थियों को हर वर्ष लगभग 2.35 करोड़ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने पर करीब 71 करोड़ रुपए खर्च करती है।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 07, 2026

सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से मासिक धर्म कप Menstrual cup (मेंस्ट्रुअल कप) वितरण योजना को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुनिंदा जिलों में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं के बीच लागू की गई थी।

61 करोड़ रुपए से अधिक की लागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जारी संशोधित आदेश के अनुसार, राज्य में 10.38 लाख से अधिक मासिक धर्म कप की खरीद की जाएगी, जिस पर 61 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। यह खरीद प्रक्रिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत कर्नाटक स्टेट मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी।

10 करोड़ रुपए की बचत

अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन पर राज्य की निर्भरता को कम करना और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर होने वाले दीर्घकालिक खर्च को घटाना है। वर्तमान में सरकार ‘शुचि योजना’ के तहत लाभार्थियों को हर वर्ष लगभग 2.35 करोड़ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने पर करीब 71 करोड़ रुपए खर्च करती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमानों के मुताबिक, इस आपूर्ति के एक हिस्से को पुन: उपयोग योग्य मासिक धर्म कप से बदलने पर सालाना लगभग 10 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। साथ ही, एकल-उपयोग उत्पादों से उत्पन्न होने वाले कचरे में भी कमी आएगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चालू वर्ष के शेष तीन महीनों तक सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति जारी रहेगी। अगले शैक्षणिक वर्ष से प्रत्येक लाभार्थी को एक मासिक धर्म कप प्रदान किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 07:00 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्यव्यापी होगी मेंस्ट्रुअल कप योजना

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

15 साल से पुराने स्कूल बसों के नियमों में ढील की मांग

स्कूलों को हर साल बसों की फिटनेस नवीनीकरण कराना पड़ता है, जबकि बसें रोज 100 किलोमीटर से भी कम चलती हैं और अच्छी स्थिति में रहती हैं।
बैंगलोर

सपनों के शहर में खौफनाक अंत! बेंगलुरु की हाईराइज बिल्डिंग से गिरा युवा इंजीनियर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

engineer died
राष्ट्रीय

BJP महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी, कर्नाटक पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

राष्ट्रीय

देश के विकास की मजबूत नींव है जैन समुदाय की दानशीलता : डॉ. बल्लाल

जैन समुदाय ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बैंगलोर

कर्नाटक में बाघों की संख्या बढऩे के आसार

पांचों बाघ अभयारण्यों में कुल 2230 कैमरा ट्रैप
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.