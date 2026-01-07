हनीमून पर खुला ‘अतीत’ का राज और उजड़ गई हंसती-खेलती दुनिया! बेंगलुरु के इस कपल की दास्तां सुन कांप जाएगी रूह

29 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में धूमधाम से शादी हुई थी। गणवी (26), एमबीए ग्रेजुएट थीं, जबकि सूरज (लगभग 30-36 साल) एक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के फ्रैंचाइजी ओनर थे। शादी के बाद जोड़ा श्रीलंका हनीमून पर गया। प्लान 10 दिन का था, लेकिन महज 5 दिन बाद ही वापस लौट आए। वजह थी गणवी की शादी से पहले की दोस्ती का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक, हनीमून के दौरान गणवी ने सूरज को बताया कि वह शादी जारी नहीं रखना चाहतीं और पहले किसी और से दोस्ती थी। इससे झगड़ा इतना बढ़ा कि ट्रिप बीच में ही छोड़नी पड़ी।