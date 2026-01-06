देश के विकास की मजबूत नींव है जैन समुदाय की दानशीलता : डॉ. बल्लाल

भगवान महावीर मेमोरियल जैन ट्रस्ट Bhagwan Mahavir Memorial Jain Trust के सचिव पारस भंडारी ने कहा, अस्पताल की स्थापना वर्ष 1975 में ऐसे समय हुई, जब संसाधन अत्यंत सीमित थे और चुनौतियां असंख्य थीं। बावजूद इसके, सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने इस संस्था को मजबूती दी और यही संकल्प आगे चलकर इसकी मजबूत नींव बना। इसी निरंतर सेवा भाव के कारण संस्था की 50वीं स्वर्ण जयंती को ‘कल्पवृक्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है, जो सामूहिक प्रयास, विश्वास और निस्वार्थ सेवा का सजीव प्रतीक है। पांच दशकों की यात्रा में परिस्थितियां बदलीं, लेकिन सेवा का उद्देश्य कभी नहीं बदला। यह यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि ट्रस्टियों की दूरदृष्टि, चिकित्सकों की संवेदनशीलता, कर्मचारियों के समर्पण, दानदाताओं की निस्वार्थ भावना और समुदाय के विश्वास से लिखी गई सामूहिक कहानी है, जो आने वाले वर्षों के लिए भी प्रेरणा बनी रहेगी।