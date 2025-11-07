स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक खींचतान, प्रधान सचिव के पत्र से छिड़ा विवाद

इस पर सरकारी सचिवालय कर्मचारी संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। गुप्ता पर निराधार आरोप लगाने और कर्मचारियों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। संघ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव से हस्तक्षेप की मांग की है। संघ ने गुप्ता के पत्र वापस नहीं लेने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी हैं। अधिकारियों के अनुसार, मंत्री ने गुप्ता और कर्मचारी संघ दोनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है और वे जल्द ही दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे।