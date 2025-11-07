स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक खींचतान, प्रधान सचिव के पत्र से छिड़ा विवाद

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हर्ष गुप्ता के पत्र से विभाग में प्रशासनिक विवाद छिड़ गया है। गुप्ता ने 29 अक्टूबर को सरकार को लिखे पत्र में कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर सवाल उठाते हुए विभाग में पुनर्गठन और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है।
इस पर सरकारी सचिवालय कर्मचारी संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। गुप्ता पर निराधार आरोप लगाने और कर्मचारियों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। संघ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव से हस्तक्षेप की मांग की है। संघ ने गुप्ता के पत्र वापस नहीं लेने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी हैं। अधिकारियों के अनुसार, मंत्री ने गुप्ता और कर्मचारी संघ दोनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है और वे जल्द ही दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
