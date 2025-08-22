एआइडीएसओ ने सरकार को सौंपें 50 लाख हस्ताक्षर वाले ज्ञापन

एआइडीएसओ AIDSO के प्रदेश सचिव अजय कामत ने आरोप लगाया कि कई छात्रों को फ्रीडम पार्क FREEDOM PARK पहुंचने से रोकने के लिए सरकार ने शिक्षकों का सहारा लिया। कई स्कूलों और कॉलेजों में अचानक परीक्षाएं आयोजित की गईं।एआइडीएसओ की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी के.एस. ने कहा कि 50 लाख लोगों ने हस्ताक्षर करके छात्रों का समर्थन किया है और उन्हें इस कार्यक्रम में भेजा है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने बयान दिया है कि कम प्रवेश के कारण एक भी सरकारी स्कूल बंद नहीं हुआ है और भविष्य में ऐसा कोई स्कूल बंद नहीं होगा।