वेनलॉक अस्पताल में भी होगा एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने रविवार को सरकारी वेनलॉक अस्पताल के नवनिर्मित सर्जिकल ब्लॉक में कैथ लैब और डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार राज्य Karnataka के सभी जिलों में पेरिटोनियल डायलिसिस peritoneal dialysis शुरू करेगी। प्रत्येक जिले से दस मरीजों, खासकर बच्चों, का चयन होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में यह अपनी तरह की पहली पहल है। अब इस अस्पताल में एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राम Angioplasty and Angiogram जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केएमसी के सहयोग से पांच करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस ब्लॉक में दवाओं और अन्य खर्चों का खर्च सरकार उठाएगी। बीपीएल कार्ड धारक मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि नई इकाई में मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए 24 डायलिसिस मशीनें लगी हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले में, नए तालुक अस्पतालों सहित नौ स्वास्थ्य केंद्रों में पहले से ही डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुल 94 डायलिसिस मशीनें कार्यरत हैं। आवश्यकता पडऩे पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से अतिरिक्त मशीनें खरीदी जाएंगी।मंत्री ने अस्पताल में नर्सिंग छात्रों को पिछले चार वर्षों से वृत्तिका नहीं मिलने के मामले पर कहा कि यह मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित है और वित्त अनुभाग में लंबित है। वे सोमवार को इसकी समीक्षा करेंगे और इसे चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल के ध्यान में लाएंगे।
इस अवसर पर एमएलसी इवान डिसूजा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.आर. थिम्मैया, वेनलॉक अस्पताल अधीक्षक डॉ. शिवप्रकाश डी.एस. और अन्य उपस्थित थे।