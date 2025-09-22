वेनलॉक अस्पताल में भी होगा एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राम

मंत्री ने बताया कि नई इकाई में मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए 24 डायलिसिस मशीनें लगी हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले में, नए तालुक अस्पतालों सहित नौ स्वास्थ्य केंद्रों में पहले से ही डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुल 94 डायलिसिस मशीनें कार्यरत हैं। आवश्यकता पडऩे पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से अतिरिक्त मशीनें खरीदी जाएंगी।मंत्री ने अस्पताल में नर्सिंग छात्रों को पिछले चार वर्षों से वृत्तिका नहीं मिलने के मामले पर कहा कि यह मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित है और वित्त अनुभाग में लंबित है। वे सोमवार को इसकी समीक्षा करेंगे और इसे चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल के ध्यान में लाएंगे।