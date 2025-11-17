बेलगावी चिड़ियाघर में एक और काले हिरण की मौत, पांच दिनों में कुल 29 मौतें

इस बीच, कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉ. सुनील पंवार ने रविवार को चिड़ियाघर का दौरा किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। घटना की निष्पक्ष जांच होगी। यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही साबित होती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा, संजयनगर स्थित पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविक संस्थान के वैज्ञानिक इस मामले की जांच कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, हम जरूरी कदम उठाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों।