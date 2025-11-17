Patrika LogoSwitch to English

बेलगावी चिड़ियाघर में एक और काले हिरण की मौत, पांच दिनों में कुल 29 मौतें

कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉ. सुनील पंवार ने रविवार को चिड़ियाघर का दौरा किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। घटना की निष्पक्ष जांच होगी। यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही साबित होती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Nov 17, 2025

बेलगावी के कित्तूर रानी चेन्नमा चिड़ियाघर Kittur Rani Chennamma Zoo में काले हिरणों blackbucks की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार, को एक और हिरण की मौत हो गई, जिससे पिछले पांच दिनों में मृतक हिरणों की कुल संख्या बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से 28 मौतें पिछले चार दिनों में हुई थीं। अधिकारियों का संदेह है कि किसी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण ये मौतें हो रही हैं।

उन्होंने कहा, संजयनगर स्थित पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविक संस्थान के वैज्ञानिक इस मामले की जांच कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, हम जरूरी कदम उठाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों।

17 Nov 2025 04:39 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / बेलगावी चिड़ियाघर में एक और काले हिरण की मौत, पांच दिनों में कुल 29 मौतें

