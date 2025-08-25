सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक और विधायक ने गाया आरएसएस प्रार्थना गीत



इससे पहले शिवकुमार ने विधानसभा के अंदर यह गाना गाया था। विधानसभा में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ पर चर्चा के दौरान शिवकुमार ने आरएसएस की प्रार्थना गीत गाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। बाद में उन्होंने कहा कि वह जन्मजात कांग्रेसी हैं और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। भाजपा और आरएसएस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक राजनेता के तौर पर वह भाजपा और जद-एस पर शोध करते रहे हैं। इसी तरह, उन्होंने आरएसएस पर भी शोध किया है। उन्हें पता है कि आरएसएस ने राज्य में अपना संगठन कैसे बनाया।