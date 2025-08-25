सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक और विधायक ने गाया आरएसएस प्रार्थना गीत

-तुमकूरु के विधायक रंगनाथ ने की प्रार्थना की प्रशंसा
उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार DK Shivkumar के बाद तुमकूरु के कांग्रेस विधायक एच.डी. रंगनाथ ने भी रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS (आरएसएस) की प्रार्थना की शुरुआती कुछ पक्तियां, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि…गाईं और उसकी प्रशंसा की।
तुमकूरु के कुणिगल जिले में संवाददाताओं से बात करते हुए रंगनाथ ने इसे बहुत अच्छा गीत बताया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने जब इसे विधानसभा में गाया, तो उनमें इस गीत को लेकर रुचि पैदा हुई। उन्होंने यह गीत सुनी और काफी प्रभावित हुए। उन्होंने इसका अर्थ पढ़ा। इसमें कहा गया है कि हमें उस धरती को नमन करना चाहिए जहां हम पैदा हुए हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और दूसरों की अच्छी बातें स्वीकार करनी चाहिए।
भाजपा BJP की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिणपंथी पार्टी जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश करती है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से कभी मेल नहीं खा सकती, लेकिन अगर कोई आरएसएस का गाना गाता है तो इसमें क्या गलत है? वह तो बस यही सवाल पूछ रहे हैं।
इससे पहले शिवकुमार ने विधानसभा के अंदर यह गाना गाया था। विधानसभा में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ पर चर्चा के दौरान शिवकुमार ने आरएसएस की प्रार्थना गीत गाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। बाद में उन्होंने कहा कि वह जन्मजात कांग्रेसी हैं और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। भाजपा और आरएसएस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक राजनेता के तौर पर वह भाजपा और जद-एस पर शोध करते रहे हैं। इसी तरह, उन्होंने आरएसएस पर भी शोध किया है। उन्हें पता है कि आरएसएस ने राज्य में अपना संगठन कैसे बनाया।