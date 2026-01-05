सीआइडी को सौंपी जा सकती है बल्लारी हिंसक झड़प मामले की जांच

बल्लारी में मार्च निकालने की भाजपा की घोषणा पर परमेश्वर ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है, जो पुलिस करेगी। उन्होंने कहा कि अगर निजी बंदूकधारियों की संलिप्तता साबित होती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर यह सामने आता है कि इसमें निजी बंदूकधारी शामिल हैं, तो कार्रवाई करनी होगी। दोनों तरफ से शिकायतें मिली हैं। पुलिस जांच करेगी कि बंदूकें या हैंड ग्रेनेड के इस्तेमाल किए गए थे या नहीं। परमेश्वर ने कहा कि शुरू में कोई हंगामा नहीं हुआ था। जब तक जनार्दन रेड्डी बल्लारी में नहीं आए, तब तक कोई हंगामा नहीं हुआ था। उसकी भी जांच करेंगे। इस बीच, पुलिस ने फायरिंग की घटना के सिलसिले में दो निजी बंदूकधारियों बलजीत सिंह और गुरुचरण सिंह को हिरासत में लिया है।