आलोचना को देशद्रोह बताना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ

इस अवसर पर देश के जाने-माने इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने विचार व्यक्त किए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व प्रोफेसर प्रो. आदित्य मुखर्जी ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की विरासत है और आलोचना को राष्ट्र विरोधी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने भारत की बहुलतावादी परंपरा पर प्रकाश डालते हुए राजनीतिक स्वार्थों के लिए इतिहास के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया।