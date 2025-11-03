अभ्यर्थियों से झुमके, चूडि़यां उतरवाए

बल्लारी के एक केंद्र में रविवार को के-सेट परीक्षा K-Set Exam से पहले एक विवाद खड़ा हो गया। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले अपने झुमके, नथ, पवित्र धागे और चूड़ियां उतारने के लिए कहा गया। कुछ अभ्यर्थियों ने इस नियम पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन परीक्षा देने के लिए उन्हें नियमों का पालन करना पड़ा।