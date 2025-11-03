Patrika LogoSwitch to English

अभ्यर्थियों से झुमके, चूडि़यां उतरवाए

परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति निराशा जताई, क्योंकि उन्हें अपने आभूषण और धार्मिक प्रतीक उतारने पड़े। एक अभ्यर्थी ने कहा, हमारे लिए पवित्र धागा, मंगलसूत्र और पायल उतारना बहुत कष्टदायक था, लेकिन हमें नियम मानने पड़े।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 03, 2025

बल्लारी के एक केंद्र में रविवार को के-सेट परीक्षा K-Set Exam से पहले एक विवाद खड़ा हो गया। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले अपने झुमके, नथ, पवित्र धागे और चूड़ियां उतारने के लिए कहा गया। कुछ अभ्यर्थियों ने इस नियम पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन परीक्षा देने के लिए उन्हें नियमों का पालन करना पड़ा।

परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति निराशा जताई, क्योंकि उन्हें अपने आभूषण और धार्मिक प्रतीक उतारने पड़े। एक अभ्यर्थी ने कहा, हमारे लिए पवित्र धागा, मंगलसूत्र और पायल उतारना बहुत कष्टदायक था, लेकिन हमें नियम मानने पड़े।

परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए जिला उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटो कॉपी केंद्रों और इंटरनेट कैफे बंद रखने का आदेश दिया था।

बैंगलोर

कर्नाटक

