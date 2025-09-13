भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच भारतीयों के साथ विश्वासघात : मुतालिक

मुतालिक ने बेलगावी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर Operation Sindoor के बाद, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान Pakistan का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। तो अब क्रिकेट क्यों? क्या आपने पहलगाम पर हमला Pahalgam Attack करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों Terrorists को पांच महीने में माफ कर दिया है? इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी।उन्होंने कहा, मारे गए लोगों के परिवारों के आंसू अभी तक नहीं सूखे हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट शुरू करके, भारतीयों Indians के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है।