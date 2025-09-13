भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच भारतीयों के साथ विश्वासघात : मुतालिक

श्रीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक Pramod Muthalik ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों Cricket matches between India and Pakistan की अनुमति देने के फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार और बीसीसीआइ BCCI पर 140 करोड़ भारतीयों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ निर्धारित क्रिकेट मैच तुरंत रद्द करने की मांग की।
मुतालिक ने बेलगावी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर Operation Sindoor के बाद, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान Pakistan का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। तो अब क्रिकेट क्यों? क्या आपने पहलगाम पर हमला Pahalgam Attack करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों Terrorists को पांच महीने में माफ कर दिया है? इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी।उन्होंने कहा, मारे गए लोगों के परिवारों के आंसू अभी तक नहीं सूखे हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट शुरू करके, भारतीयों Indians के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है।
हमले के बाद उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए, मुतालिक ने कहा कि सिंधु नदी का जल प्रवाह रोक दिया गया, सभी व्यापार और परिवहन संपर्क काट दिए गए, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम रोक दिए गए, पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास बंद कर दिया गया और राजदूतों को वापस बुला लिया गया। केंद्र सरकार के इन सभी फैसलों पर बहुत गर्व और प्रशंसा थी। लेकिन अब, बीसीसीआइ और केंद्र सरकार की सहमति से, एशियाई क्रिकेट चैंपियनशिप में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला कराना विश्वासघात है।