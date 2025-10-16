पीपीपी मॉडल के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना की आलोचना

उन्होंने कहा, शिक्षा और विशेषकर चिकित्सा शिक्षा बिक्री की वस्तु नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अधिकार है जिसे सरकार को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कॉर्पोरेट लॉबी और अन्य लोगों के हुक्मों के आगे झुकने के बजाय, सरकार को पूरी तरह से सरकारी चिकित्सा संस्थानों को मजबूत और विस्तारित करने के लिए सरकारी खजाने से पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए।