पार्क से निकल काली नदी में घुसे मगरमच्छ

काली नदी के तट पर स्थित कर्नाटक का पहला और देश का दूसरा मगरमच्छ पार्क Crocodile Park लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मगरमच्छ कई बार पार्क से निकलकर नदी में घुस जाते हैं। आलम यह है कि मगरमच्छ पार्क से ज्यादा अब नदी में दिखने लगे हैं।
लोगों के अनुसार काली नदी में रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो गया है। पिछले पांच वर्षों में पानी में उतरे चार लोगों और किनारे पर मौजूद कई लोगों को मगरमच्छ घसीटकर ले गए और मार डाला। इससे चिंतित वन विभाग ने काली नदी किनारे लोहे की बाड़ लगा दी है ताकि लोग नदी में न जा सकें, कपड़े न धो सकें और नहा सकें। लेकिन, मगरमच्छ कई बार इन बाड़ों को भी पार कर जाते हैं। वे थोड़ी देर धूप सेंकते हैं और फिर वापस पानी में चले जाते हैं।
मगरमच्छ आबादी वाले इलाकों में भी घुस रहे हैं। जनता ने वन विभाग से नदी किनारे लगी सुरक्षा बाड़ का निरीक्षण करने, मगरमच्छों के प्रवेश मार्गों को बंद करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
