पार्क से निकल काली नदी में घुसे मगरमच्छ

लोगों के अनुसार काली नदी में रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो गया है। पिछले पांच वर्षों में पानी में उतरे चार लोगों और किनारे पर मौजूद कई लोगों को मगरमच्छ घसीटकर ले गए और मार डाला। इससे चिंतित वन विभाग ने काली नदी किनारे लोहे की बाड़ लगा दी है ताकि लोग नदी में न जा सकें, कपड़े न धो सकें और नहा सकें। लेकिन, मगरमच्छ कई बार इन बाड़ों को भी पार कर जाते हैं। वे थोड़ी देर धूप सेंकते हैं और फिर वापस पानी में चले जाते हैं।