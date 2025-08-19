कर्नाटक के पांच जिलों में मृत जन्म दर में वृद्धि

रिपोर्ट में भ्रूण के धीमे विकास, प्रसव के दौरान सांस लेने में तकलीफ, जन्म से संबंधित तनाव, गर्भावस्था के दौरान कठिन काम, दुर्घटनाएं और चिकित्सकीय गर्भपात जैसे कारणों का हवाला दिया गया है। चिकित्सकों के अनुसार मोटापा, धूम्रपान, शराब का सेवन और अस्पताल पहुंचने में देरी जैसे जीवनशैली कारक भी जोखिम बढ़ा रहे हैं।स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।