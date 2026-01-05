बढ़ी मांग, घटी आपूर्ति तो आम आदमी की थाली से दूर हुआ सहजन

भारतीय व्यंजनों में सहजन केवल एक साधारण सब्जी नहीं है। कर्नाटक और तमिलनाडु में सांबर और रसम में भी सहजन को अनिवार्य माना जाता है। शादियों, धार्मिक समारोहों और अन्य विशेष अवसरों पर इनकी भारी मांग रहती है, जिससे त्योहारी सीजन के दौरान इस मूल्य वृद्धि की मार और भी अधिक पड़ रही है।

बता दें कि बेजोड़़ स्वाद के अलावा, सहजन पोषण का एक पावरहाउस है। इसकी फलियां, पत्तियां और फूल आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग आयुर्वेद और घरेलू उपचारों में रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि कीमतें इतनी अधिक होने के बावजूद, कई परिवार अभी भी कम मात्रा में ही सही, लेकिन बुजुर्गों और बच्चों के लिए इसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।