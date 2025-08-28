स्कूल हादसे में घायल बच्चों से मिले शिक्षा मंत्री

-कहा, सरकार उठाएगी इलाज का खर्च
स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने मंगलवार को देवनहल्ली कस्बे के कोटे स्थित राजकीय बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय के घायल छात्रों से मुलाकात की। परिजनों और छात्रों को सांत्वना दी। चिकित्सकों से बच्चों की स्थिति व उपचार संबंधित जानकारी ली।
स्कूल भवन की खिड़की का एक हिस्सा गिरने से तीन बच्चे घायल हो गए थे। इनमें से एक छात्र को आगे के इलाज के लिए शहर के होस्मत अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मंत्री सबसे पहले होस्मत अस्पताल पहुंचे और बच्चे की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग सभी चिकित्सा खर्च वहन करेगा और अधिकारियों को छात्रों के स्वास्थ्य पर चौबीसों घंटे नजर रखने के निर्देश दिए। दूसरा घायल बच्चा शहर के विक्टोरिया अस्पताल में उपचाराधीन है, जबकि बॉरिंग अस्पताल में उपचार के बाद तीसरे घायल बच्चे को छुट्टी मिल चुकी है।
मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवन का गहन निरीक्षण करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बेंगलूरु ग्रामीण जिला पंचायत के उपायुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित वरिष्ठ जिला अधिकारी पहले ही स्कूल का दौरा कर चुके हैं और निर्देश जारी कर चुके हैं।मंत्री ने कहा, बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित देखभाल, चिकित्सा सहायता और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।