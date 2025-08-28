स्कूल हादसे में घायल बच्चों से मिले शिक्षा मंत्री

मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवन का गहन निरीक्षण करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बेंगलूरु ग्रामीण जिला पंचायत के उपायुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित वरिष्ठ जिला अधिकारी पहले ही स्कूल का दौरा कर चुके हैं और निर्देश जारी कर चुके हैं।मंत्री ने कहा, बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित देखभाल, चिकित्सा सहायता और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।