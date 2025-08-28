Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बैंगलोर

स्कूल हादसे में घायल बच्चों से मिले शिक्षा मंत्री

मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवन का गहन निरीक्षण करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Aug 28, 2025

-कहा, सरकार उठाएगी इलाज का खर्च

स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने मंगलवार को देवनहल्ली कस्बे के कोटे स्थित राजकीय बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय के घायल छात्रों से मुलाकात की। परिजनों और छात्रों को सांत्वना दी। चिकित्सकों से बच्चों की स्थिति व उपचार संबंधित जानकारी ली।

स्कूल भवन की खिड़की का एक हिस्सा गिरने से तीन बच्चे घायल हो गए थे। इनमें से एक छात्र को आगे के इलाज के लिए शहर के होस्मत अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

मंत्री सबसे पहले होस्मत अस्पताल पहुंचे और बच्चे की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग सभी चिकित्सा खर्च वहन करेगा और अधिकारियों को छात्रों के स्वास्थ्य पर चौबीसों घंटे नजर रखने के निर्देश दिए। दूसरा घायल बच्चा शहर के विक्टोरिया अस्पताल में उपचाराधीन है, जबकि बॉरिंग अस्पताल में उपचार के बाद तीसरे घायल बच्चे को छुट्टी मिल चुकी है।

मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवन का गहन निरीक्षण करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बेंगलूरु ग्रामीण जिला पंचायत के उपायुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित वरिष्ठ जिला अधिकारी पहले ही स्कूल का दौरा कर चुके हैं और निर्देश जारी कर चुके हैं।मंत्री ने कहा, बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित देखभाल, चिकित्सा सहायता और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 07:39 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / स्कूल हादसे में घायल बच्चों से मिले शिक्षा मंत्री

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.